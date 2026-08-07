Resumen de mitad de sesión: ¡La tecnología impulsa a Europa a nuevos máximos históricos!

Sesión marcada por los datos de empleo de Estados Unidos, pero con una Europa que sigue a lo suyo.

Índices y empresas:

Los futuros del índice europeo Stoxx 50 (+0,6%) alcanzaron nuevos máximos hoy (6.560 puntos) y probablemente cierren su tercera semana consecutiva de subidas, impulsados ​​por resultados mejores de lo esperado de muchas empresas clave en Europa.

Los futuros del DAX alemán (DAX: +0,7%) lideran las ganancias en Europa, seguidos por el FTSE 100 británico (+0,6%), el SMI suizo (+0,6%), el AEX holandés (+0,4%), el FTSE MIB italiano (+0,4%), el CAC 40 francés (0,2%) y el IBEX 35 español (+0,2%).

Las ganancias del DAX en Alemania se deben principalmente a los gigantes tecnológicos (SAP: +3,9%, Infineon: +3%) y a la recuperación de Siemens tras la publicación de sus resultados (+2,3%). Por otro lado, los fabricantes de automóviles se encuentran rezagados (Daimler: -3,5%, Porsche: -1%, Volkswagen: -0,4%), al igual que Rheinmetall (-0,6%). Deutsche Telekom (-1,2%) está borrando parte de las subidas posteriores a la publicación de resultados de ayer.

Allianz: En el segundo trimestre, Allianz generó 4.870 millones de euros en beneficio operativo, superando las previsiones del mercado (4.580 millones de euros). La compañía mantuvo su objetivo de beneficio anual de entre 16.400 y 18.400 millones de euros y continúa con su programa de recompra de acciones de 2.500 millones de euros (1.400 millones de euros completados en el primer semestre). Las entradas netas de activos de terceros en PIMCO alcanzaron los 32.000 millones de euros. El optimismo se vio afectado por unos resultados de seguros inferiores a lo esperado. La acción ha recuperado la mayor parte de las pérdidas iniciales y actualmente registra una ligera caída del 0,3%.

El optimismo en Europa es bastante generalizado, pero la mayor concentración de subidas se encuentra en los sectores tecnológico e industrial. Fuente: XTB Research

Economía y geopolítica:

Trump declaró que "[el presidente de la Reserva Federal] Kevin Warsh es excelente y no lo criticaré".

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, afirmó que se mostró a favor de un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de interés en la reunión de julio (la Reserva Federal mantuvo las tasas estables entre el 3,5% y el 3,75%). Señaló que las subidas graduales y tempranas son menos costosas y evitan que las expectativas de inflación se desestabilicen, y añadió que el banco central debería estar preparado para sorprender a los mercados.

La producción industrial en Alemania aumentó un 0,2% intermensual (-0,1% interanual) en junio, y un 0,7% en el trimestre. Los principales impulsores del crecimiento fueron el sector automotriz (+3,6%) y el de equipos de transporte (+8,4%). El crecimiento se vio lastrado por la caída de la fabricación de maquinaria (-3,9%) y las industrias de alto consumo energético (-1,8%). La industria, excluyendo la energía y la construcción, se mantuvo sin cambios.

Las exportaciones alemanas aumentaron un 0,9% intermensual en junio, alcanzando la cifra récord de 139.300 millones de euros (+6,6% interanual), mientras que las importaciones se dispararon un 4,4% intermensual, hasta los 123.900 millones de euros. El superávit comercial se redujo a 15.400 millones de euros (frente a los 19.300 millones de euros de mayo). Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 14,2% intermensual, mientras que las importaciones procedentes de China aumentaron un 9,1%.

El déficit comercial de Francia se amplió hasta los 19.200 millones de euros en el segundo trimestre de 2026. Las importaciones se dispararon un 5,5% (debido principalmente al alza de los precios de los hidrocarburos provocada por la guerra en Irán), superando el crecimiento de las exportaciones (3,1%), impulsado principalmente por el sector aeroespacial. A pesar del deterioro general de la balanza comercial, Francia logró aumentar su cuota de mercado global.

A pesar de una fuerte recuperación mes a mes, el crecimiento anual de la producción está al borde del estancamiento. Fuente: XTB Research, basado en datos de Macrobond.

Divisas, metales, energía:

El índice del dólar estadounidense (USDIDX) se mantiene en la incertidumbre a la espera de la publicación del informe clave del mercado laboral estadounidense (NFP). La moneda más fuerte del G10 hoy es el franco suizo, y la más débil, la libra esterlina. El par USD/JPY baja un 0,1%, pero se mantiene aproximadamente un 2% por encima del mínimo alcanzado tras la intervención de Tokio y Washington. El par EUR/USD sube un 0,1% hasta 1,1530.

Los futuros del crudo Brent bajan un 2,1% hasta los 81,80 dólares por barril tras los informes que indican que Estados Unidos, Irán y Omán están cerca de un acuerdo para la reapertura temporal del estrecho de Ormuz.

Los metales preciosos prolongan su racha alcista a pesar de la falta de volatilidad del dólar. El oro sube un 1,8% hasta los 4.320 dólares por onza, mientras que la plata aumenta un 4,6% hasta los 64,40 dólares, su nivel más alto desde finales de junio.

El par EUR/USD se mantiene pegado a la media móvil exponencial de 100 días (EMA100; morado oscuro) antes de la publicación de los datos de empleo no agrícola (NFP). El oro cotiza en amarillo. Fuente: xStation5