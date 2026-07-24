El precio del petróleo Brent registra hoy ligeros descensos, aunque continúa cotizando cerca de los 92,5 dólares por barril, después de haberse disparado aproximadamente un 35% desde comienzos de mes. Ayer, Donald Trump advirtió de que está considerando lanzar un ataque militar contra Irán de mayor envergadura que cualquier otro realizado hasta la fecha y afirmó que está cerca de tomar una decisión definitiva. Aunque esto no significa necesariamente que una acción militar sea inminente, sí pone de manifiesto el nivel excepcionalmente elevado de tensión entre ambos países, ya que, por el momento, ninguna de las dos partes parece considerar la desescalada como el escenario más probable.

Los ataques del Mar Rojo y las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: factores que pueden influir en el precio del petróleo

Por otro lado, la Casa Blanca es cada vez más consciente de la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterm elections) que se celebrarán este otoño en Estados Unidos. Las consideraciones políticas podrían reducir la disposición de la administración a mantener un conflicto prolongado más adelante este año, lo que podría concentrar cualquier decisión sobre una posible escalada en las próximas semanas, antes de que la campaña electoral entre en su fase más intensa.

Si finalmente no se produce una escalada de gran magnitud, es probable que los inversores comiencen a descontar un retorno a las negociaciones diplomáticas como el escenario más probable. En ese caso, mantener el precio del petróleo de forma sostenida por encima de los 100 dólares por barril podría resultar complicado durante los próximos meses, a pesar de que el mercado físico continúa mostrando una oferta ajustada.

Mientras tanto, los continuos ataques de los hutíes contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y la posibilidad de una intervención militar más amplia de Estados Unidos contra Irán siguen manteniendo elevados los riesgos para el suministro de petróleo. Los inversores también temen que los relativamente bajos niveles de inventarios mundiales de petróleo puedan amplificar el impacto de cualquier interrupción del suministro si las rutas de transporte o la producción sufren nuevas alteraciones.

El encarecimiento del precio del petróleo vuelve a aumentar el riesgo de una inflación persistente, lo que favorece el incremento de las rentabilidades de la deuda pública y podría llevar a los bancos centrales a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo. Al mismo tiempo, unos precios de la energía más altos deterioran las perspectivas de crecimiento de la economía mundial al incrementar los costes del transporte, la producción industrial y la electricidad, al tiempo que reducen el poder adquisitivo real de los hogares.

Precio del petróleo Brent

En el gráfico diario, el precio del petróleo Brent cotiza entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2 % y del 61,8 % del anterior movimiento bajista. La zona de los 98 dólares por barril (retroceso de Fibonacci del 61,8 %) y los 102,5 dólares por barril (retroceso del 71,6 %) constituyen actualmente las principales resistencias a vigilar. Por el lado bajista, los soportes más relevantes se sitúan en torno a los 87 y 81 dólares por barril, correspondientes a los retrocesos de Fibonacci del 38,2 % y del 23,6 %, respectivamente.