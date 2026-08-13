Apertura EE. UU.: S&P 500 cerca de máximos mientras caen las probabilidades de una subida de la Fed en septiembre (13.08.2026)

Los contratos del S&P 500 suben un 0,3%, acercándose a máximos históricos. El Nasdaq 100 también mantiene una tendencia alcista, con un avance del 0,6%. Uno de los factores clave que respaldan estas alzas son los datos de inflación publicados esta semana.

La lectura del IPC de ayer estuvo en línea con las expectativas, reduciendo las preocupaciones de los inversores sobre la propagación de las presiones sobre los precios, mientras que los datos del IPP de hoy sorprendieron a la baja en lo que respecta a la medición general. Las probabilidades de una subida de tasas de interés en septiembre han caído desde aproximadamente un 50% a comienzos de la semana hasta poco más del 30% actualmente.

Figura 1: Valoración implícita del mercado sobre la política de la Fed: reunión SEP2026 (2025 - 2026)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

También se ha producido un cambio significativo en la valoración de las siguientes decisiones del comité. Una subida antes de finales de año ya no está completamente descontada, y los mercados muestran cada vez más dudas sobre un movimiento al alza en octubre.

Figura 2: Trayectoria implícita de la política de la Fed (subidas/recortes) (2026 - 2027)

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Los inversores también podrían verse favorecidos por la caída de los precios del petróleo crudo WTI (-2,5%), que actualmente cotiza apenas por encima de los 81 dólares por barril.

Figura 3: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (13.08.2026)

Fuente: XTB Research, 04.08.2026

El Nasdaq 100 está liderado hoy por CoreWeave, Netflix y AppLovin, compañías que no han tenido un desempeño particularmente sólido durante los últimos 12 meses. En el otro extremo encontramos a Cisco Systems, que publicó ayer sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado.

La compañía estimó sus futuras ventas vinculadas al auge de los centros de datos de IA en 7.500 millones de dólares para el actual año fiscal. Esto decepcionó a los inversores, ya que la empresa había asegurado pedidos relacionados con IA por un total de 9.300 millones de dólares solo durante el último año.

Al combinar esto con las conclusiones de publicaciones anteriores, puede concluirse que los inversores se están centrando actualmente principalmente en la velocidad a la que la demanda entrante se traduce en ingresos concretos. Los elevados niveles de pedidos o la exposición al auge del gasto de capital ya no son suficientes.

Figura 4: Panel de Cisco

Fuente: XTB Research, 13.08.2026

Noticias empresariales