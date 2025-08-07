El precio del petróleo sube por encima del 1%

Los precios del petróleo suben hoy un 1,05% poniendo fin a una racha de cinco días de caídas, presionados por la escalada de las tensiones comerciales entre India y Estados Unidos. Otro factor decisivo es el aumento de producción anunciado en más de medio millón de barriles a partir de septiembre por parte de los países de la OPEP+.
La caída reciente del petróleo viene influida por la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones indias, criticando a India por comprar petróleo ruso. Ahora el arancel ha aumentado hasta el 50%, afectando a exportaciones indias clave como textiles, autopartes y mariscos.
Trump también insinuó la posibilidad de imponer aranceles similares a China, mientras que el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, admitió que nuevos aranceles podrían perjudicar la economía estadounidense.
La especulación en el mercado petrolero también se ha visto alimentada por una declaración del Kremlin sobre una posible reunión entre Trump y Putin en los próximos días. El anuncio se produjo tras la visita a Moscú del enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, quien, según se informa, sugirió una cumbre tripartita entre Trump, Putin y Zelenski.
La inestabilidad comercial se está desarrollando en paralelo a los debates sobre la producción de petróleo. Arabia Saudí elevó los precios para los compradores asiáticos por segundo mes consecutivo, aliviando ligeramente la preocupación por el exceso de oferta. La fuerte demanda de combustibles para el transporte sigue impulsando los márgenes de refino.
Precio del barril de Brent
Fuente : Plataforma de XTB
