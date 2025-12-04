Mercados en pausa a la espera de la inflación y la Fed

El mercado evita realizar movimientos significativos. La bolsa estadounidense limita los rangos de variación antes de los datos de inflación y de la reunión de la Fed de la próxima semana. Los contratos sobre el Nasdaq 100 , Dow Jones y S&P 500 muestran variaciones acotadas al 0,1%. Se observan alzas destacadas en el contrato del índice Russell 2000 , que sube más de 1% al cierre de la sesión.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. y Challenger publicaron datos laborales. Las solicitudes de desempleo cayeron más de lo previsto, a 191.000. Challenger, en cambio, reportó un nivel esperado de despidos de 71.300.

Los inversionistas también recibieron datos de órdenes de bienes durables , que en septiembre aumentaron 0,5%, en línea con las expectativas.

Meta anunció recortes en el gasto del proyecto del Metaverso, lo que apuntala la valoración de la compañía, que sube cerca de 4%.

La sesión en Europa fue algo más tranquila. Los líderes del crecimiento del jueves fueron España y Polonia , con avances en el WIG20 y el IBEX 35 de alrededor de 0,8% y 0,7% respectivamente. Francia y Suiza muestran alzas menores, cercanas al 0,2%.

Se publicaron también las ventas finales de la Eurozona, que aumentaron 1,5%, por encima de las expectativas.

Adam Glapiński habló sobre la decisión de política monetaria. El presidente del Consejo de Política Monetaria señaló que tasas e inflación siguen en niveles “realistamente positivos”, lo que justificó un nuevo recorte. Advirtió sobre déficits fiscales elevados y presiones de precios, especialmente desde el sector servicios.

En el mercado cambiario, el dólar se fortalece. Los buenos datos laborales reducen ligeramente la probabilidad de un recorte en la próxima reunión, lo que se refleja en los precios. El EURUSD cae 0,1%. El franco suizo también se debilita. El forinto húngaro lidera las caídas, perdiendo hasta 0,7% frente al dólar y el euro.

El mercado de materias primas muestra menor volatilidad . El petróleo lidera las subidas: tanto Brent como WTI avanzan en torno a 1%. El café también se encarece 1%. En el segmento de metales preciosos, la plata cae cerca de 2%.

El sentimiento negativo, aunque moderado, domina el mercado cripto, con liquidaciones generalizadas. Bitcoin retrocede más de 1,5% pero se mantiene sobre los USD 91.000. Una situación similar se observa en Ethereum, que cae alrededor de 1,5% hasta los USD 3.130.

