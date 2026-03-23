- Bitcoin cae por un dólar fuerte, rendimientos al alza y el miedo al conflicto en el Estrecho de Ormuz.
- La correlación con el S&P 500 está en mínimos.
- Los costes de minería suben y pueden forzar venta adicional de mineros.
- Bitcoin cae por un dólar fuerte, rendimientos al alza y el miedo al conflicto en el Estrecho de Ormuz.
- La correlación con el S&P 500 está en mínimos.
- Los costes de minería suben y pueden forzar venta adicional de mineros.
Las criptomonedas están retrocediendo, con bitcoin cayendo a 68.000 dólares este lunes en medio de un sentimiento débil en los mercados bursátiles globales, un dólar estadounidense más fuerte y un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La atención de los inversores se está desplazando hacia los mercados energéticos y la crisis en el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, los mayores costes de minería de bitcoin pueden traducirse en un aumento de la presión vendedora por parte de los llamados mineros.
Titulares geopolíticos
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Los crecientes riesgos inflacionarios están impulsando los rendimientos al alza y, a corto plazo, activando mecanismos de “cobertura” del mercado ante un posible retorno a políticas más hawkish por parte de los bancos centrales; los activos de riesgo están perdiendo terreno.
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El petróleo cotiza cerca de 110 dólares por barril, y según una declaración de Donald Trump, Irán tiene alrededor de 14 horas para “reabrir completamente el Estrecho de Ormuz”; de lo contrario, la infraestructura crítica del país podría ser atacada.
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Teherán, hasta ahora, se ha opuesto claramente a esto y ha amenazado con ataques de represalia contra infraestructuras críticas en toda la región, incluidos sistemas de suministro de agua, clave para el mundo árabe circundante.
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Según fuentes como el Jerusalem Post, una operación terrestre en Irán parece necesaria y podría dirigirse inicialmente a instalaciones nucleares en Isfahán y Natanz, así como a la isla de Khark, crucial para las exportaciones de petróleo de Irán.
Correlación del bitcoin con el S&P 500 en mínimos de varios años
La correlación entre bitcoin y el S&P 500 ha caído a su nivel más bajo desde 2020. Sin embargo, es importante destacar que bitcoin comenzó a caer mucho antes de que empezara la corrección bursátil. En un escenario así, sin que bitcoin retome una trayectoria alcista, los rebotes en los índices bursátiles podrían servir más como oportunidades de toma de beneficios que como señales de un cambio de tendencia.
¿Bitcoin acercándose a niveles de acumulación?
La valoración on-chain de bitcoin indica que los precios se están acercando a niveles “atractivos” vistos durante mercados bajistas anteriores en 2020 y 2022. Por otro lado, la crisis actual impulsada por el aumento del precio del petróleo representa un nuevo factor para bitcoin, y sigue siendo incierto cómo reaccionarán los mercados a medio plazo o si la situación se resolverá rápidamente. Parece que las caídas podrían frenarse alrededor de los 45.000 dólares si se produce otra ola de ventas.
Fuente: CryptoQuant, TradingView
Gráfico de bitcoin
Bitcoin ha retrocedido un 10% desde su máximo local y vuelve a cotizar alrededor de 68.000 dólares, a medio camino entre los 60.000 (mínimo local) y los 75.000 (máximo local). Si el patrón del mercado bajista de 2022 se repitiera, podríamos ver otro impulso bajista fuerte y posiblemente final, llevando los precios hacia aproximadamente 45.000 dólares.
Source: xStation5
Gráfico de ethereum
En el caso de Ethereum, el último (tercer) impulso podría llevar a una venta masiva hacia alrededor de 1.200 dólares. Esto significaría un retesteo de los mínimos de 2022. Una ruptura por encima de la EMA200 (alrededor de 2.900 dólares) podría revertir la tendencia a alcista.
Source: xStation5
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