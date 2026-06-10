Bitcoin cae un 50%… y aun así podría no haber tocado suelo

Un dólar estadounidense fuerte y las preocupaciones inflacionarias siguen presionando a Bitcoin. Aunque el dato de inflación (IPC) de EE. UU. publicado hoy tuvo poco impacto inmediato en BTC, la reciente serie de datos laborales más fuertes de lo esperado ha deteriorado aún más el sentimiento en el mercado de criptomonedas.

Tras caer aproximadamente 50% desde sus máximos históricos de otoño de 2025, Bitcoin ahora parece infravalorado según varios indicadores on‑chain, incluidos los seguidos por Grayscale. Si bien las valoraciones aún no han alcanzado los niveles extremadamente deprimidos de ciclos anteriores, no existe garantía de que este ciclo vaya a replicar los patrones de los mercados bajistas pasados.

Inflación y desafíos regulatorios en Estados Unidos

El panorama regulatorio en Estados Unidos parece haberse deteriorado en las últimas semanas. El progreso del CLARITY Act, una pieza legislativa clave para la industria cripto, se ha ralentizado, generando dudas sobre la implementación de un marco más favorable.

La incertidumbre podría intensificarse de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, ya que demócratas y republicanos mantienen posturas muy distintas sobre los activos digitales. Una posible victoria demócrata podría percibirse como un resultado menos favorable para parte del mercado cripto.

Galaxy Digital redujo recientemente la probabilidad de aprobación del CLARITY Act del 75% al 60%, citando el escaso número de días de trabajo restantes en el Senado y las controversias en torno al proyecto.

Sin embargo, el mayor riesgo para Bitcoin parece ser la inflación, no la regulación. Una inflación persistentemente elevada no implica necesariamente subidas de tipos, pero sí reduce drásticamente el margen de la Fed para comenzar a recortar. A comienzos de año, muchos inversores veían los recortes como casi inevitables.

El fuerte reajuste de esas expectativas ha alimentado la caída de Bitcoin. Si las tensiones en Oriente Medio persisten, los precios elevados del petróleo podrían seguir pesando sobre los activos de riesgo durante el tercer y cuarto trimestre. Por el contrario, un acuerdo de paz con Irán podría actuar como catalizador positivo, marcando un posible punto de inflexión.

Bitcoin parece barato… pero podría abaratarse aún más

En ciclos anteriores, los suelos de mercado estuvieron acompañados de caídas mucho más profundas, generando oportunidades de valoración más claras según métricas on‑chain. Por ello, el entorno actual todavía no encaja con una fase clásica de capitulación.

La venta masiva durante la pandemia y el colapso de FTX en 2022 ofrecieron señales mucho más evidentes. Aun así, también entonces los inversores esperaban caídas aún más profundas que nunca llegaron.

Aunque el entorno actual no se parece a un evento de capitulación, no existe ninguna regla que obligue a que el suelo de un mercado bajista se forme en un episodio extremo de pánico. Es posible, pero no obligatorio.

Un motivo adicional: el mercado alcista de Bitcoin entre 2024 y 2026 generó un rendimiento más moderado que los ciclos de 2017 y 2021. Por tanto, la corrección actual también podría ser más superficial.

Además, pese a la fuerte venta, especialmente en altcoins, la industria no parece vulnerable a un evento tipo “cisne negro” como Terra/Luna o FTX. Gran parte del apalancamiento excesivo fue eliminado hace años, dejando un ecosistema más saludable.

Strategy continúa acumulando Bitcoin agresivamente, pero mantiene suficiente liquidez operativa y no enfrenta obligaciones de deuda significativas hasta 2028–2029. Si Strategy se viera obligada a vender BTC y desencadenar otra gran caída, implicaría el mercado bajista más largo de la historia cripto, rompiendo el ciclo tradicional de halving.

Mientras tanto, los ETFs spot de Bitcoin, inexistentes en ciclos anteriores, podrían ayudar a amortiguar la presión bajista. Los flujos netos siguen siendo fuertemente positivos, proporcionando una fuente estructural de demanda.