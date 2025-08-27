El Royal Bank of Canada presenta un sólido informe de resultados 📈

Royal Bank of Canada (RY.US) ha presentado unos sólidos resultados del tercer trimestre, superando ampliamente las expectativas de los analistas y registrando beneficios récord en todas sus principales líneas de negocio. Las acciones del principal banco canadiense suben un 5,5% en la apertura, alcanzando un máximo histórico y superando a la media del sector financiero de Estados Unidos y Canadá. Principales métricas de los resultados Utilidad neta: 5.400 millones de dólares, un 21 % más que los 4.500 millones de dólares del tercer trimestre de 2024.

Beneficio por acción (BPA) reportado: 3,75 dólares frente a los 3,09 dólares del año anterior.

BPA ajustado: 3,84 dólares , superando las estimaciones de los analistas de 3,32 dólares y muy por encima de los 3,12 dólares del segundo trimestre.

Ingresos: 16.990 millones de dólares , frente a los 14.630 millones de dólares del año anterior.

Provisión para pérdidas crediticias (PCL): 881 millones de dólares , superior a los 659 millones de dólares del año pasado, pero inferior a las expectativas de los analistas de 1.000 millones de dólares; también muy por debajo de los 1.400 millones de dólares del segundo trimestre.

Rendimiento del segmento: - Beneficio neto de Banca Personal: $1.900 millones (+22% interanual) Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil - Banca Comercial: $836 millones (+2% interanual) - Gestión Patrimonial: $1.100 millones (+15% interanual) - Mercado de Capitales: $1.300 millones (+13% interanual) - Seguros: $247 millones (+45% interanual) Rentabilidad del Capital (ROE): 17,3% reportado; 17,7% ajustado.

reportado; 17,7% ajustado. Ratio de Eficiencia: 54,4% reportado; 53,5% ajustado, lo que refleja un sólido control de costes. Precio de la acción del Royal Bank of Canada Fuente : Plataforma de XTB

