Sentimientos encontrados en el S&P 500 ante la guerra con Irán🗽

El S&P 500 cae un 0,3% tras la publicación de los datos de inflación de febrero en EE. UU., que coincidieron con las expectativas, y la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía de liberar reservas estratégicas de petróleo. Los comentarios de Donald Trump sugieren que el conflicto con Irán podría estar llegando a su fin, aunque Axios, citando fuentes, informó que la guerra podría continuar durante varias semanas más. Gráfico diario del S&P 500 Fuente: xStation5 Noticias corporativas Tesla (TSLA.US) sube un 0,5% tras informar que la compañía está acelerando el trabajo en un proyecto de agente de IA.

AeroVironment (AVAV.US) cae más del 12% tras reportar ingresos menores a los esperados en el tercer trimestre y reducir su pronóstico para todo el año.

Alliant Energy (LNT.US) sube un 0,3% después de que RBC Capital Markets iniciara la cobertura con una calificación de "sopreponderar".

Campbell's (CPB.US) baja un 5% tras recortar su pronóstico de beneficio ajustado por acción para todo el año.

CarMax (KMX.US) sube un 7% después de que el inversor activista Starboard Value revelara una participación de aproximadamente 350 millones de dólares.

Intuitive Surgical (ISRG.US) sube un 0,3% después de que Citi elevara la recomendación de compra de sus acciones.

Nike (NKE.US) sube un 2% después de que Barclays elevara su calificación a "sobreponderar". Oracle (ORCL.US) sube un 10% tras unos sólidos resultados y previsiones que apuntan a una continua demanda de infraestructura de IA.

Serve Robotics (SERV.US) sube un 13% tras unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y unas previsiones mejoradas.

Upstart (UPST.US) sube un 2% tras anunciar sus planes de solicitar la autorización de un banco nacional estadounidense.

uniQure (QURE.US) sube un 2% después de que Mizuho mejorara la calificación de la acción a "sobreponderar".

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