🔥 Oracle por las “nubes”: Esto es lo que nadie dice sobre sus cifras

- Oracle supera expectativas
- ¿Dónde vemos el problema para Oracle?
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- ¿Dónde vemos el problema para Oracle?
Las acciones de Oracle están volando un 10% tras reportar unas cifras trimestrales por encima de lo esperado, pero sobre todo por mejorar sus previsiones para su 2027 fiscal. Sin embargo, sigue habiendo una variable que el mercado sigue sin tener en cuenta.
Oracle supera expectativas
Oracle ha superado las expectativas del consenso de analistas en la mayoría de las cifras y con crecimientos de doble dígito en los ingresos. De hecho, el crecimiento de los ingresos del segmento de nube creció un 44% interanual, impulsado principalmente por el crecimiento de la nube como infraestructura, que aumentó en un 81% interanual. Aunque la cifra es muy positiva, hay que tener en cuenta que esta parte del servicio es la que aporta un menor valor añadido, ya que básicamente sirve para almacenar datos y es un servicio básico. Esto provoca que la competencia sea mayor y sea complicado conseguir expandir márgenes de manera constante.
¿Dónde vemos el problema para Oracle?
Si bien pensamos que la IA transformará la sociedad y los mercados, hay compañías que están tomando una estrategia peligrosa para beneficiarse de ello. El caso de Oracle es un ejemplo de ello. La compañía está entrando en una espiral en el que las necesidades de inversión se empiezan a comer lo que el negocio genera. En concreto, el capex, que es la inversión que la empresa realiza para mantener o incrementar su base de activos (en este caso por ejemplo fundamentalmente son compras de chips y desarrollo de centros de datos), se ha disparado un 222,8% interanual en los 9 primeros meses de su 2026 fiscal y en el último trimestre reportado un 217% interanual. Esto ha causado que el flujo de caja libre (que es el dinero que queda para los accionistas de la empresa una vez pagados las necesidades de inversión de la compañía para que el negocio siga funcionando) haya sido negativo por 2 trimestres consecutivos. De hecho, la compañía ya lleva enfrentando problemas para generar caja durante los últimos 6 trimestres y es una dinámica que continuará. De momento, el endeudamiento sigue aumentando y la deuda neta ya representa más de 4 veces el EBITDA de la compañía.
Sin duda, el mercado seguirá prestando atención a esta cifra, más allá de los momentos de euforia como hoy.
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