El S&P 500 abre plano a la espera de los datos de empleo

Signo mixto entre los principales índices de Wall Street. Los selectivos S&P 500 y Russell 2000 cotizan con ligeras subidas , mientras que el índice con mayor peso tecnológico, el Nasdaq 100, está experimentando una corrección de alrededor del 0,25%. En cualquier caso, en general podemos decir que por tercera sesión consecutiva, las acciones están subiendo en el índice de referencia de EEUU, el S&P 500, con el movimiento liderado por las empresas defensivas. Las acciones de Nvidia, se han dado la vuelta en los últimos minutos y bajan cerca de un 2%, después de anunciar una serie de nuevos chips. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La atención de los inversores hoy se centra en el primer informe del mercado laboral sobre nuevas vacantes. Mañana se publicarán los datos más críticos de ADP y el viernes, el informe de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. A pesar de un modesto repunte esperado en el total de vacantes de empleo, hay una tendencia de enfriamiento en el mercado laboral. Eso debería ayudar a aliviar las presiones salariales en los próximos meses. Mientras tanto, el índice de servicios ISM probablemente mostrará que la actividad se mantuvo en territorio expansivo a fines de 2024, respaldada por un sólido impulso del gasto navideño. Noticias de empresas en el S&P 500 Inari Medical (NARI.US) subió un 27% después de que Stryker (SYK.US) anunciara sus planes de adquirir la empresa por 4.900 millones de dólares, ofreciendo una prima del 60% a 80 dólares por acción en efectivo. El acuerdo incluye una oferta pública de adquisición de acciones en circulación, seguida de una segunda etapa de fusión, y se espera que se cierre a finales del primer trimestre de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias. Getty Images y Shutterstock (SSTK.US) suben un 35% y un 17,7%, respectivamente, tras un acuerdo de fusión para formar Getty Images Holdings con un valor empresarial de 3.700 millones de dólares. Los accionistas de Getty poseerán el 54,7% de la empresa combinada, y los accionistas de Shutterstock poseerán el 45,3%. El acuerdo ofrece efectivo, acciones u opciones mixtas para los accionistas de SSTK y apunta a sinergias de entre 150 y 200 millones de dólares en tres años. La empresa combinada espera unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en 2024. FuboTV (FUBO.US) sube un 19%, ampliando su reciente aumento, ya que Disney anunció la fusión de Hulu + Live TV con Fubo para atender a 6,2 millones de clientes norteamericanos. Disney tendrá una participación del 70% y el director ejecutivo de Fubo liderará la empresa. El acuerdo resuelve litigios con importantes emisoras e incluye un préstamo a plazo de 145 millones de dólares y un nuevo servicio de transmisión deportiva. La entidad combinada apunta a la rentabilidad después del cierre. Las acciones de Aurora (AUR.US) suben un 45% después de anunciar una asociación estratégica con Continental y Nvidia para escalar la implementación de camiones sin conductor. La colaboración integra el chip DRIVE Thor de Nvidia en el sistema autónomo de nivel 4 de Aurora. Los lanzamientos están programados para abril de 2025 en Texas, con producción en masa planificada para 2027, lo que marca un hito clave en la tecnología de conducción autónoma.



