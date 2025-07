El S&P 500 busca nuevos máximos

Wall Street cotiza ligeramente al alza a medida que se siguen publicando los principales informes de resultados. Si bien el impulso alcista inicial se ha moderado, los principales índices estadounidenses se mantienen en terreno positivo. El Nasdaq, con gran peso tecnológico, y el Russell 2000, de pequeña capitalización, crecen un 0,15%, mientras que la subida del S&P 500 se queda en el 0,05%. El Dow Jones es la excepción, manteniéndose ligeramente por debajo del nivel de estabilidad en el -0,05%. Las acciones del sector inmobiliario lideran el mercado pese a la confirmación de que los precios de las viviendas continuaron bajando en mayo (-0,2% intermensual frente al -0,1% previsto, tras el -0,3% anterior). El sector tecnológico se mantiene fuerte, extendiendo su repunte antes de los resultados de Meta y de Microsoft de mañana. En el lado negativo, el sector sanitario se encuentra bajo una presión considerable, con los decepcionantes informes de Novo Nordisk y UnitedHealth que lastran la confianza a ambos lados del Atlántico. El sector farmacéutico en general también está sintiendo la presión, ya que los inversores se preparan para posibles aranceles específicos del sector que se esperan en las próximas semanas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El índice JOLTS registró pocos cambios, aunque se observaron descensos notables en las vacantes en los sectores de la vivienda, la sanidad y las finanzas. Las renuncias se mantuvieron estables en 3,1 millones, lo que sugiere una estabilidad continua del mercado laboral. Volatilidad del S&P 500 por sectores. Cotización del S&P500 El índice prueba nuevos máximos históricos, con una subida moderada del 0,05 % respecto al cierre de ayer. Se encuentra en un sólido soporte en torno a la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30, mostrada en violeta claro), que mantiene su papel en el mantenimiento del reciente impulso alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en territorio neutral, lo que indica que aún hay amplio margen para un mayor crecimiento más allá de los máximos previos a la apertura del mercado, a falta de conocer el resto de los resultados trimestrales previstos para hoy. Esta semana las 7 Magníficas volverán a ser protagonistas, con Meta y Microsoft publicando el miércoles, seguidos por Amazon y Apple el jueves. Noticias corporativas del S&P 500 Boeing (BA.US) superó las estimaciones de ingresos del segundo trimestre con 22.700 millones de dólares, un aumento interanual del 35% , mientras que la pérdida ajustada por acción se redujo a 1,24 dólares frente a los 1,40 dólares previstos. El plan de reestructuración del director ejecutivo Kelly Ortberg redujo drásticamente el gasto de efectivo a 200 millones de dólares, frente a los 2.300 millones del trimestre anterior. Las mejoras en la producción y las entregas constantes del 737 Max refuerzan el optimismo de que 2025 será un "año de recuperación", con planes de aumentar la producción del 737 Max a 42 aviones al mes para mediados de año. Las acciones cayeron un 0,7%.

Las acciones de Merck & Co. (MRK.US) cayeron un 7,6% tras extender la pausa en los envíos de Gardasil a China hasta finales de año ante la baja demanda, lo que redujo las ventas de vacunas un 55% interanual. El BPA del segundo trimestre, de 2,13 dólares, no alcanzó las expectativas, aunque las ventas de 15.810 millones de dólares las superaron ligeramente. Keytruda y Lynparza superaron las expectativas, compensando la debilidad de las vacunas. Merck recortó ligeramente su pronóstico de ingresos para 2025 y anunció un plan de reestructuración que busca un ahorro anual de 3.000 millones de dólares para 2027, con reinversión en I+D y nuevos productos.

PayPal (PYPL.US) elevó su beneficio por acción (BPA) para 2025 hasta los 5,15-5,30 dólares , por encima de las estimaciones, a medida que la recuperación centrada en la rentabilidad impulsada por el CEO Alex Chriss cobra impulso. En el segundo trimestre, los ingresos de Venmo aumentaron un 20% y el margen de transacción en dólares aumentó un 7%, hasta los 3.800 millones de dólares, con un margen operativo que se expandió al 19,8%. El sólido gasto de los consumidores estadounidenses ayudó a compensar los riesgos macroeconómicos, ya que PayPal se centra en los pagos de marca y en áreas de crecimiento de alto margen. Si bien la previsión de BPA para el tercer trimestre de 1,18-1,22 dólares estuvo en línea, las acciones cayeron un 6,8%.

Procter & Gamble (PG.US) superó las expectativas del cuarto trimestre con un BPA de 1,48 dólares y 20.890 millones de dólares en ventas, impulsado por el aumento de precios. Los ingresos orgánicos aumentaron un 2%, impulsados por un crecimiento moderado en todas las categorías. Cuidado del Bebé, Femenino y Familiar superó las estimaciones, mientras que Belleza, Cuidado Personal y Cuidado de la Salud se quedaron atrás. Las previsiones para el año fiscal 2026 prevén un crecimiento orgánico de los ingresos y el BPA del 0-4%. Los planes de retorno de capital incluyen 10.000 millones de dólares en dividendos y 5.000 millones de dólares en recompras. El tipo de cambio y los aranceles siguen siendo factores clave. La acción ha bajado un 0,7%.

Las acciones de UnitedHealth (UNH.US) han bajado un 5,5% tras reafirmar una previsión de BPA ajustada para 2025 de 16 dólares, muy por debajo del consenso de 20,40 dólares . La previsión de ingresos también ha incumplido las estimaciones. El BPA ajustado del segundo trimestre, de 4,08 dólares, no alcanzó las previsiones, mientras que los ingresos crecieron un 13% hasta los 111.620 millones de dólares, en línea con las previsiones. Los resultados del segmento fueron dispares: UnitedHealthcare y OptumRx superaron las expectativas, pero OptumHealth y OptumInsight se quedaron atrás. El aumento de los costes de la atención médica y la compresión de los márgenes impulsaron la cautela en las perspectivas. Sus pares Humana, Elevance y Cigna también cayeron tras la noticia.

Las acciones de Whirlpool (WHR.US) se desplomaron un 10,2% debido a que los resultados del segundo trimestre no alcanzaron las estimaciones y la previsión se redujo drásticamente. El BPA se situó en 1,17 dólares frente a los 1,58 dólares previstos, con 3.700 millones de dólares en ventas por debajo del consenso de 3.800 millones de dólares. La compañía redujo la previsión de BPA para el año fiscal de 10 dólares a 6-8 dólares y redujo a la mitad su dividendo. El acaparamiento competitivo antes de los aranceles perjudicó las ventas en EE. UU., aunque Whirlpool se mantiene optimista sobre las tendencias del sector inmobiliario y la solidez de su fabricación nacional.

