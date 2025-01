El S&P 500 cae hasta los 6.000 puntos

Mercados estadounidenses bajo presión: los índices estadounidenses muestran caídas significativas, lideradas por el Nasdaq 100, que cae cerca de un 3% hasta 21.395,48, mientras que el S&P 500 cae un -1,44% hasta 6.043,9. La volatilidad del mercado se ha disparado, con el VIX subiendo un +7,68% hasta 17,53. Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas del S&P 500 AT&T (T.US) sube un 5,4% tras superar las expectativas del cuarto trimestre con un fuerte crecimiento de suscriptores. El proveedor de telecomunicaciones informó de un BPA de 54c, superando la estimación de 50c, mientras que los ingresos aumentaron un 0,9% hasta los 32.300 millones de dólares. La empresa añadió 482.000 nuevos suscriptores móviles mensuales y 307.000 clientes de fibra óptica, ambos superando las proyecciones de los analistas. La dirección reafirma sus previsiones para 2025 y planea completar la venta de DirecTV a mediados de 2025.

Constellation Energy (CEG.US) lidera las caídas del S&P 500, cayendo un 20% junto con otras acciones de infraestructura energética, ya que el modelo de IA eficiente de DeepSeek amenaza las perspectivas de consumo de energía de los centros de datos. Los proveedores de energía nuclear y los fabricantes de sistemas de refrigeración se enfrentan a la presión, ya que la startup china demuestra capacidades de IA con requisitos informáticos reducidos, lo que desafía las suposiciones sobre la demanda futura de energía de los centros de datos.

El mercado inmobiliario de EE. UU. muestra resiliencia, ya que las ventas de viviendas nuevas suben un 3,6 % hasta las 698 000 unidades en diciembre, superando las expectativas de 675 000 unidades. Los datos positivos indican que la actividad del mercado inmobiliario sigue teniendo impulso a pesar del aumento de las tasas hipotecarias, con unas ventas totales en 2024 que alcanzan las 683 000 unidades, un 2,5 % más que en 2023.

