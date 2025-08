El S&P 500 comienza la sesión con ligeras subidas

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street viene marcada por un optimismo moderado, con los inversores centrados en los informes trimestrales de resultados, que esta semana aglutinan casi el 20% de la capitalización del S&P 500. Además, a las 16:00 CET, conoceremos importantes datos del ISM del sector servicios estadounidense, que podrían influir en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés y, en consecuencia, en la confianza de los inversores. El S&P 500 cotiza con un incremento del 0,12% que le permite recuperar los 6.340 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias corporativas del S&P 500 Tras las declaraciones de Donald Trump, en las que acusó a Bank of America (BAC.US) y JP Morgan (JPM.US) de discriminarse mutuamente, las acciones de estos bancos corrigen al inicio de la sesión de hoy. Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) suben hoy un 6% hoy tras presentar resultados que superaron las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio neto. La compañía también presentó un pronóstico excepcionalmente sólido para el próximo trimestre y todo el ejercicio fiscal en su informe. La dirección enfatizó que el crecimiento está impulsado por la creciente demanda de soluciones de IA y un creciente número de clientes corporativos. Las acciones de Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US) caen un 15% a pesar de que los resultados trimestrales superaron las expectativas de los analistas. La compañía reportó ingresos de 2.960 millones de dólares, un 12% más interanual, y ganancias por acción de 4,52 dólares, superando las previsiones. Sin embargo, los inversores reaccionaron negativamente a la decisión de detener el desarrollo del analgésico VX-993, que no cumplió con los criterios de valoración principales de los ensayos clínicos de fase 2. A pesar del éxito en otras áreas, como el tratamiento de la fibrosis quística y el lanzamiento de nuevos productos, la suspensión del proyecto del dolor generó inquietud sobre las perspectivas futuras de la compañía. Vertex confirmó su pronóstico de ingresos para 2025 en 11.850-12.000 millones de dólares, lo que indica un crecimiento esperado de aproximadamente el 8%. Las acciones de Hims & Hers (HIMS.US) caen un 13% tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025. La compañía reportó ingresos de 544,8 millones de dólares, un 73% más interanual, pero ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Los ingresos del segmento GLP-1, que incluye medicamentos para la pérdida de peso, cayeron intertrimestralmente de 230 millones de dólares a 190 millones de dólares, lo que afectó negativamente la confianza de los inversores. La disminución se atribuyó a la pérdida de suscriptores y a los desafíos regulatorios en el sector. Las acciones de Caterpillar (CAT.US) cayeron un 4% tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025. La compañía reportó ganancias por acción (BPA) de $4,72, cifra inferior a las expectativas de los analistas, aunque los ingresos fueron de $16.6 mil millones, cercanos a las previsiones. Caterpillar prevé que el impacto neto de los aranceles para todo el año fiscal 2025 se sitúe entre $1.3 mil millones y $1.5 mil millones, lo que afecta negativamente los márgenes y la rentabilidad. A pesar de los desafíos que plantean los aranceles, la compañía mantiene una sólida posición de efectivo y genera un alto flujo de caja. Las acciones de Archer-Daniels-Midland (ADM.US) caen un 4% tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2025. Los ingresos fueron de $21.17 mil millones, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 21,5 mil millones de $. Las ganancias ajustadas por acción (BPA ajustadas) fueron de 93 centavos, superando la previsión de 80 centavos. La compañía redujo su pronóstico de ganancias ajustadas para el año fiscal 2025 a $4,00 desde su estimación anterior de $4,00 a $4,75, al tiempo que señaló el impacto de los aranceles de $1.300 millones a $1.500 millones. ADM enfrenta desafíos en sus segmentos de servicios agrícolas y oleaginosas, lo cual ha afectado la rentabilidad. A pesar de estos desafíos, la compañía mantiene una estrategia de inversión y costos estable. La gerencia enfatizó la necesidad de optimizar aún más las operaciones en el segundo semestre del año. Los inversores reaccionaron a esta noticia con una caída en el precio de las acciones. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

