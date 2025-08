Las acciones de Arista Networks suben casi un 12 % en la negociación fuera de hora tras presentar resultados récord

Arista Networks, fabricante de infraestructura de red cada vez más utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025: Ingresos en T2 2025 : USD 2,11 mil M (conformes a las expectativas del mercado), marcando el mayor volumen trimestral de ingresos en la historia de la compañía.

Beneficio por acción ajustado (EPS) : USD 0,65 (conforme a las expectativas del mercado).

Peso de software y suscripciones : casi el 18 % de los ingresos totales.

Margen bruto non-GAAP (Q1) : 64,1 %.

Revisión al alza de la guía de ingresos para todo 2025 : USD 8,2 – 8,42 mil M, lo que implica un potencial alza interanual de 17–20 % (vs. USD 6,97 mil M en 2024).

Crecimiento impulsado por el segmento de IA : El interés récord en nuevos switches optimizados para IA está propulsando el crecimiento.

Expansión dinámica de software y servicios recurrentes : Las suscripciones ya constituyen casi el 18 % de los ingresos, respaldando la repetibilidad del negocio y los márgenes elevados.

Sólidas divisiones corporativa y de centros de datos : La nueva familia de switches Etherlink impulsa la expansión de IA, especialmente entre grandes empresas.

Potencial de nueva revisión al alza de la guía : Si el impulso de ventas de T2 prosigue, la dirección estudiará elevar la previsión de ingresos anuales por encima del punto medio (USD 8,3 mil M).

Inversiones: La compañía planea destinar otros USD 100 M en gasto de capital para nuevas instalaciones. Expectativas de mercado Arista Networks se está recuperando claramente de un bache a principios de año, tras una corrección significativa después de sus resultados de Q4 2024. Los analistas que cubren la compañía apuntan a que la tendencia de la IA-networking seguirá alimentando sus ventas. Desde el punto de vista de valoración, su ratio P/E de aproximadamente 50 puede parecer elevado; sin embargo, sigue siendo una firma de alto crecimiento que acaba de presentar ingresos récord. El precio de cierre del martes quedó un 13 % por debajo de su máximo histórico en enero, aunque ha repuntado casi un 100 % desde su mínimo del 8 de abril. La impresionante alza del 11 % en la negociación fuera de hora podría adelantar una prueba de su nuevo máximo histórico por encima de USD 131 por acción. Fuente: xStation 5

