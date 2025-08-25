El S&P 500 corrige tras las subidas del viernes

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street está marcado por un ligero pesimismo, derivado de la toma de beneficios tras la reacción alcista del viernes ante las palabras de Jerome Powell. El S&P 500, principal índice americano, corrige un 0,15% regresando a los 6.456 puntos. Las empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas presentan un rendimiento particularmente bajo. Entre los eventos clave de esta semana se incluyen los resultados trimestrales de Nvidia (miércoles) y la lectura de la inflación del PCE (viernes). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del S&P 500 Aehr Test Systems (AEHR.US) registra un significativo aumento del 33% , impulsado por nuevos pedidos de sus equipos avanzados de pruebas de semiconductores. La compañía ha recibido un pedido de seis sistemas Sonoma, diseñados para pruebas de ultraalta potencia de componentes encapsulados utilizados principalmente en la producción de procesadores de inteligencia artificial (IA). El aumento de pedidos de un cliente clave confirma la creciente demanda de tecnologías que apoyan el desarrollo de la IA, una tendencia importante en la industria de los semiconductores . Aehr se especializa en pruebas de chips y soluciones de rodaje, fundamentales para garantizar la calidad y la fiabilidad en la producción de circuitos integrados avanzados. La demanda de estos sistemas crece con el aumento de la producción de procesadores de IA, que requieren pruebas de resistencia y procedimientos precisos de control de calidad.

Napco Security Technologies (NSSC.US) avanza un 16% gracias a sus positivos resultados trimestrales, ya que superó las expectativas de los analistas en cuanto a EBITDA ajustado para el cuarto trimestre, lo que consolida su posición en el mercado de sistemas de seguridad. Vital Energy (VTLE.US) sube un 9,3% tras la noticia de una adquisición planificada por parte de Crescent Energy (CRGY.US), por aproximadamente 733 millones de dólares, lo cual es significativo para el sector energético y señala una mayor consolidación del mercado.

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

