Las acciones de Micron se disparan casi un 8%

Las acciones de Micron se disparan un 7,9% en la apertura americana tras el anuncio de que la compañía va a sacar al mercado muestras de sus nuevos módulos 192GB SOCAMM2 de bajo consumo, diseñados específicamente para mejorar la eficiencia y capacidad en centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía también ha lanzado nuevas memorias DDR5 para gaming, reforzando su posicionamiento tecnológico y alimentando expectativas de crecimiento en segmentos premium. Micron centra sus avances en productos para inteligencia artificial, en especial los relacionados con almacenar memoria para centros de datos.

Micron se adentra en China

Algo que también valora positivamente el mercado es la salida de Micron del negocio de servidores para centros de datos en China, abandonando este segmento tras los efectos prolongados del veto del gobierno chino en 2023. Esta salida está siendo interpretada como una reorientación hacia mercados más rentables y menos expuestos a riesgos regulatorios, poniendo el foco en clientes fuera de China y en los segmentos automotriz y móvil. La euforia también viene retroalimentada por señales de fortaleza en la demanda de memoria, que se unen a la escasez en la oferta de chips clave para IA, lo que genera mayor interés especulativo en bolsa.

Cotización de las acciones de Micron

Con la subida de hoy, las acciones de Micron lanzan un nuevo ataque a máximos, los cuales tiene a solo un 2% de distancia. La ola global de demanda vinculada al despliegue de IA sigue impactando en todo el sector. A esto se suma que Micron muestra alta actividad en opciones sobre acciones, lo que refleja el interés institucional y la expectativa de continuidad en la tendencia alcista. En el acumulado del año, las acciones de Micron sube un 156% en bolsa.

¿Cómo comprar acciones de Micron?

