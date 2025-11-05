El Ibex 35 remonta una sesión que empezaba con caídas y cierra por encima de los 16.000 puntos. El ánimo en el mercado ha cambiado considerablemente, respaldado en parte por el gran informe de empleo privado en Estados Unidos.

Movimientos en el Ibex 35

En el Ibex 35, las acciones de Solaria han subido más de un 2% y se ha colocado como una de las más alcistas gracias a la aprobación medioambiental que ha recibido para su nueva planta en Italia, que es un proyecto de unos 150MW. La compañía sigue en un buen momento a pesar de que el tirón del cierre de cortos ya pesa mucho menos en su tesis. Otros valores como Ferrovial o Amadeus se han anotado también subidas cercanas al 2%.

En la parte baja del selectivo español han destacado las acciones de Grifols, con un descenso de casi el 4%. La farmacéutica presentó ayer sus resultados del tercer trimestre del 2025 y aunque en general las cifras estuvieron en línea con lo esperado, los inversores siguen preocupados por el alto apalancamiento y la capacidad de generación de caja de la compañía. Telefónica le ha seguido de cerca y ha cerrado con una caída de casi el 3%, que se añade al desplome de la sesión de ayer. La realidad es que una base importante de accionistas de Telefónica basaban su inversión en los dividendos, por lo que el fuerte recorte cambia por completo la tesis y añade incertidumbre. De hecho, parece que el mercado habría preferido una ampliación de capital.

Otros movimientos

Más allá del Ibex 35, en Europa la situación ha sido parecida a la del Ibex, con un rebote a media mañana que ha colocado a los principales selectivos en terreno positivo. Las acciones de BMW se han disparado un 6% debido a que el mercado está esperando una mejora en el negocio en China. Esto ha impulsado al DAX en más de un 0,3%. El FTSE 100 también ha subido, liderando los índices europeos con un repunte del 0,66%. En Estados Unidos los índices suben alrededor de un 0,3%, con McDonald’s reportando unos sólidos resultados a pesar de la debilidad del sector y con Micron disparándose un 8%. El informe de ADP, de empleo privado en Estados Unidos, ha sido bastante superior al esperado, lo que reduce las probabilidades de recorte de tipos por parte de la FED en diciembre pero también señala a un mercado laboral más sólido de lo esperado.

Bitcoin sigue subiendo y hoy se anota un 2%, mientras que el oro recupera terreno con subidas de más del 1%, cerca de recuperar los 4.000$ la onza. La temporada de resultados también está afectando a estos activos y el dólar está recuperando terreno, lo que ha perjudicado en el corto plazo al oro.



