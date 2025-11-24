El S&P 500 inicia la sesión con subidas

El sentimiento en la apertura de Wall Street es positivo, con el S&P 500 sumando un 0,8% ante la creciente probabilidad de recortes en diciembre y las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Christopher Waller, de la Reserva Federal, aboga firmemente por un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés en la próxima reunión del 10 de diciembre, debido a la preocupación por el mercado laboral. Waller, considerado un posible sucesor de Jerome Powell como presidente de la Fed el próximo año, afirmó que su principal preocupación es la debilidad del mercado laboral y que la inflación no es un problema significativo. El mercado estima una probabilidad de recorte de tipos en diciembre de alrededor del 70%, significativamente mayor que antes. Sin embargo, Waller advirtió que enero sería un mes complicado debido a la acumulación de datos atrasados ​​(las cifras de empleo de noviembre se publicarán el 16 de diciembre y el IPC el 18 de diciembre), lo que obligaría a la Fed a adoptar un enfoque de reunión a reunión en lugar de los escenarios previos de recortes flexibles. Si bien Waller no prevé una reversión de la tendencia del mercado laboral en las próximas 6 a 8 semanas, aún hay margen para sorpresas inflacionarias que podrían cambiar el rumbo del debate.

Fuente : Plataforma de XTB

Al comienzo de la sesión en Wall Street, la mayoría de las grandes empresas registran subidas, con las empresas tecnológicas dominando.

Empresas más destacadas del S&P 500

Novo Nordisk ha anunciado el fracaso de dos ensayos clínicos de semaglutida (el principio activo de Ozempic y Wegovy) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Las acciones de la farmacéutica danesa se hunden tras el fracaso, alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2021, lo que refleja la decepción de los inversores que esperaban abrir un mercado completamente nuevo para el fármaco. Los estudios EVOKE y EVOKE+, realizados en un grupo de 3.808 pacientes, demostraron que la semaglutida no redujo significativamente el deterioro cognitivo en comparación con placebo, a pesar de mostrar cierta mejora en los biomarcadores relacionados con la enfermedad. La propia Novo suspendió la prórroga prevista de un año de los ensayos porque la falta de eficacia ya era evidente. Para el director ejecutivo Mike Doustdar, quien asumió el cargo en agosto y se enfrenta a la caída del precio de las acciones y a un programa de reducción del número de trabajadores, este fracaso supone un nuevo revés tras el debilitamiento del crecimiento de las ventas de Wegovy ante la creciente competencia de Eli Lilly. El ADR de Novo Nordisk en Wall Street baja un 7,8%, en línea con la cotización europea.

Las acciones de Alibaba suben un 5% tras anunciar que su herramienta de IA Qwen alcanzó las 10 millones de descargas en la primera semana tras su lanzamiento al público. Este crecimiento representa el éxito de la estrategia de la compañía para competir con rivales como OpenAI y Microsoft en el mercado de la IA generativa y confirma el interés de los consumidores en los productos de inteligencia artificial de los gigantes tecnológicos chinos.

Las acciones de Green Dot bajan un 1,3% tras el anuncio de un acuerdo de adquisición entre Smith Ventures y CommerceOne Financial Corporation, que dividirá las operaciones de la compañía entre los dos compradores. La transacción ofrece una salida para los inversores y una valoración potencialmente superior.

¿Cómo invertir en el S&P 500?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Fuente : Plataforma de XTB

