El Bitcoin cotiza un 30% por debajo de sus máximos anuales

En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios por parte de los tenedores institucionales, mientras que las entradas de inversores minoristas siguen siendo limitadas.
Actualmente se observan salidas de ETFs de una magnitud similar a la vivida en primavera durante la ola de ventas impulsada por los aranceles de Trump.
Fuente: CryptoQuantLa corrección del Bitcoin desde sus máximos anuales ya supera el 30%, un nivel históricamente asociado con la entrada de Bitcoin en un mercado bajista.
Fuente: Bitcoin Magazine Pro
Precio del Bitcoin
Fuente : Plataforma de XTB
Precio del Ethereum
Ethereum aún tiene un largo camino por recorrer antes de recuperar el nivel de 3.000$. Tanto el RSI como el MACD apuntan a un sentimiento extremadamente débil en este momento. Al observar el cruce de la EMA50 por debajo de la EMA200, vemos que en los últimos cuatro casos desde 2021, este patrón marcó dos veces un mínimo de precio, pero en los otros dos casos precedió a breves recuperaciones seguidas de otra oleada de caídas.
Fuente : Plataforma de XTB
Una nueva caída por debajo de los 80.000$ podría aumentar la probabilidad de un mercado bajista y generar presión a largo plazo sobre los tenedores de corto plazo de Bitcoin, que han sufrido un golpe significativo en las últimas semanas.
Fuente: CryptoQuant
Lecturas económicas en Europa
El Bitcoin rebota por encima de los 91.300 dólares
Hoy se publican las actas del BCE
