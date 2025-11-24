Semana clave para las sanciones al petróleo ruso

Los precios del petróleo comienzan la sesión con ligera volatilidad tras la caída del 3% de la semana pasada. El mercado petrolero se centra ahora en el posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En estos momentos el barril de West Texas retrocede 2 décimas hasta los 57,82 dólares. Trump impulsa la adopción de una propuesta de paz en Ucrania. El mercado considera el posible acuerdo como una vía para flexibilizar o levantar las sanciones, lo que podría liberar el petróleo ruso y aumentar la oferta mundial. A pesar del endurecimiento derivado de las sanciones estadounidenses —que actualmente dejan cerca de 48 millones de barriles de crudo ruso varados—, la opinión general apunta a que un acuerdo podría recuperar rápidamente estos volúmenes. La perspectiva de que los barriles rusos incrementen la oferta se produce en un contexto macroeconómico frágil. La incertidumbre en torno a la política monetaria estadounidense sigue lastrando el apetito por el riesgo, aunque los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, han reavivado las expectativas de un recorte de tipos en diciembre. El mercado estima ahora una probabilidad de recorte del 71%. La fecha límite para las negociaciones de paz en Ucrania es este jueves. Para entonces, el presidente Trump espera que ambas partes hayan llegado a un acuerdo. Precio del barril de petróleo West Texas Fuente : Plataforma de XTB

