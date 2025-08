Las acciones de BBVA lideran el Ibex 35 tras sus resultados

Las acciones de BBVA (BBVA.ES) se disparan tras la presentación de sus resultados correspondientes al primer semestre del año, en los que ha batido récords. La entidad presidida por Carlos Torres ha cerrado los primeros seis meses del año con un beneficio neto de 5.447 millones de euros, una cifra récord con la que incrementa en un 9% los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2024 y con la que bate las perspectivas del consenso de analistas. Además, en el segundo trimestre, el banco ha mejorado su beneficio en un 18%, hasta alcanzar los 2.749 millones de euros. ¿Qué hay detrás de estas métricas? Las acciones de BBVA celebran sus resultados Tal y como señalan desde el propio banco, los buenos resultados obtenidos por BBVA en este primer semestre del año se sustentan en el buen desempeño de los ingresos recurrentes del negocio bancario, es decir, en la favorable evolución del margen de intereses y las comisiones. La entidad vasca, que excluyendo el cambio de divisas hubiera incrementado su beneficio en un 31,4%, ha cerrado los primeros seis meses del año con una evolución favorable en sus cifras de rentabilidad, con un ROTE del 20,4% y un ROE del 19,5%. A pesar de que el margen de interes ha descendido un 3%, hasta los 12.607 millones, como consecuencia de las bajadas de interés aplicadas por el BCE, BBVA ha logrado compesar la caída gracias al increment del 4% de las comisiones netas, que han alcanzado los 4.010 millones de euros. El margen bruto del banco también ha crecido, aumentando un 3% hasta los 18.034 millones, mientras que los costes se han reducido un 1%, hasta los 6.787 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estas cifras se han visto impulsadas por al dinamismo de España y México, dos regiones clave para las cuentas del grupo. Tras presentar sus métricas, BBVA ha ajustado al alza sus previsiones para el cierre del año. En concreo, la entidad espera que el ROTE supere el 20% y que la eficiencia se mantenga en el 35%. Además, estima que contará con 13.000 millones disponibles para repartir entre sus accionistas en 2025. De igual manera, el banco presidido por Carlos Torres también ha aprovechado la presentación para revelar sus objetivos para el año 2028, en los que sobresale su intención de alcanzar beneficio acumulado de 48.000 millones de euros y distribuir 36.000 millones entre sus accionistas. Todo esto sin tener en cuenta la posible integración del Sabadell, sobre el que BBVA lanzó una OPA hace 15 meses. Además de los beneficios y retribuciones mencionados, el banco aspira a lograr una rentabilidad media del 22% y una eficiencia del 35% en el periodo hasta 2028. Métricas de crecimiento por regiones BBVA planea enfocar su expansión en áreas que generen más ingresos por comisiones, como la banca corporativa y de inversión. También prevé una mayor aportación de los países donde opera, gracias a una reducción del coste de riesgo y a la recuperación de economías afectadas por la hiperinflación, lo que se traducirá en una mejora general de sus cuotas de mercado. España El beneficio de BBVA en España ha aumentado un 21% en el semestre, alcanzando los 2.144 millones. El margen de interés ha subido un 1,5%, hasta los 3.230 millones, y las comisiones han crecido un 5,2%, hasta los 1.176 millones. Este avance se atribuye al crecimiento del 6% en la cartera de préstamos, con un incremento del 1% en hipotecas y del 10% en financiación a empresas y banca de inversión. Se espera un crecimiento de ingresos cercano al 5%, con una eficiencia entre el 30% y el 33%, y un coste de riesgo de unos 30 puntos básicos. México México, una de las regiones más importantes de BBVA, ha vuelto a posicionarse como un actor clave en sus resultados, la aportar 2.578 millones a sus cuentas, es decir, un 44% del total. Esta cifra, no obstante, ha experimentado una caída del 9,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, principalmente por el cambio de divisas. De hecho, si se descuenta este parámetro y se estudia la métrica a un tipo de cambio constante, los beneficios de la región habrían aumentado un 6,3%. Lo mismo ocurre con los intereses, que, si bien han disminuido un 7,7%, habrían aumentado un 8,9% a tipo de cambio constante, y las comisiones, que, aunque retroceden un 9,9%, habrían subido un 6,3% a tipo de cambio constante. De cara a futuro, BBVA anticipa un aumento de ingresos de entre el 7% y el 10%, eficiencia del 30% y coste de riesgo de 330 puntos básicos. Turquía El beneficio en la región de Turquía ha subido un 17%, impulsado por la desaceleración de la inflación en el país. Desde BBVA, se proyecta un crecimiento de ingresos entre el 16% y el 20% en euros constantes. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de BBVA Los inversores ponen el foco en la solvencia de BBVA, que muestra una sólida capacidad de generación de capital, con un ratio CET1 fully loaded del 13,34%, 25 puntos básicos por encima del cierre del primer trimestre, y claramente superior al objetivo del banco, que se sitúa entre el 11,5% y el 12%. Los inversores ponen el foco en la solvencia de BBVA, que muestra una sólida capacidad de generación de capital, con un ratio CET1 fully loaded del 13,34%, 25 puntos básicos por encima del cierre del primer trimestre, y claramente superior al objetivo del banco, que se sitúa entre el 11,5% y el 12%. La eficiencia de BBVA también ha mejorado, con un ratio del 35%. La morosidad se mantiene estable en el 2,9%, en línea con la media del sector bancario en España, pero seis décimas por detrás del mínimo histórico establecido por Caixabank. En paralelo, el coste de crédito ha subido ligeramente hasta el 1,32%. Los resultados presentados por la entidad han sido bien recibidos por el mercado, que ha disparado las acciones de BBVA más de un 8,10%, situándolas como las más alcistas del Ibex 35. En el acumulado del año, las acciones de BBVA, además, se disparan más de un 50%. 