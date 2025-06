El S&P 500 prueba máximos históricos en la apertura del mercado

Los índices bursátiles estadounidenses abrieron hoy cerca de niveles récord. El entusiasmo de los inversores sigue impulsado por la disminución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la fuerte caída de los precios del petróleo. Al momento de la publicación, el S&P 500 subía un 0,25%, hasta los 6.150 puntos. El apetito por el riesgo también es evidente en el mercado de criptomonedas, con el Bitcoin subiendo un 1,80%, hasta los 108.100 dólares. Mientras tanto, la caída de los precios de la energía ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal pueda comenzar a recortar los tipos de interés a principios de este año, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió en un enfoque cauteloso y basado en datos antes de tomar cualquier decisión de política monetaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mayores avances se observan entre las grandes tecnológicas. El optimismo es más moderado entre las acciones de pequeña capitalización, como se refleja en la infografía adjunta. El Russell 2000 ha bajado un 0,50 % hoy, lo que confirma que un número relativamente pequeño de empresas impulsa el repunte actual. Cotización del S&P 500 El S&P 500 está alcanzando hoy máximos históricos en torno a los 6160 puntos. Tan solo en las últimas tres sesiones desde la desescalada del conflicto en Oriente Medio, el índice ha ganado un total del 3,26 %. Noticias de empresas Reddit (RDDT.US) ha subido más de un 5,20 %, continuando su reciente repunte. Los analistas de Jefferies y Morgan Stanley evaluaron positivamente la creciente participación de los usuarios y el potencial de monetización de la plataforma QXO Inc. (QXO.US) cae un 6,1% después de anunciar una oferta de acciones de 2.000 millones de dólares, lo que genera especulaciones sobre posibles adquisiciones en el sector de materiales de construcción. FedEx (FDX.US) ha bajado casi un 5% tras reportar ingresos por debajo de las expectativas, debido al débil impulso global y la presión sobre los márgenes. General Mills (GIS.US) ha caído más del 4,6% tras reportar una caída mayor de lo esperado en las ventas orgánicas, especialmente en Norteamérica.

