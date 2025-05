El S&P 500 recorta algo de potencial alcista

El S&P 500 ha iniciado la sesión con un ligero retroceso en su potencial alcista, reflejando la cautela de los inversores tras varios días de volatilidad. A pesar de haber registrado avances significativos en las últimas semanas, algunos analistas advierten sobre señales de agotamiento en el mercado, lo que podría limitar el margen de crecimiento en el corto plazo. La incertidumbre económica y las tensiones comerciales continúan pesando sobre el índice, mientras que los futuros de Wall Street muestran una tendencia mixta, sugiriendo que los inversores están reevaluando sus estrategias ante un entorno de mercado más desafiante .



Sin embargo, algunos expertos aún ven posibilidades de que el S&P 500 retome su impulso alcista y desafíe los máximos previos, especialmente si las condiciones macroeconómicas se estabilizan en las próximas semanas. Las subidas de hoy se deben a los resultados trimestrales de Nvidia y a la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos de suspender algunos cambios arancelarios. Mapa de calor de Wall Street. Fuente: xStation Noticias de empresas Las acciones de Elf Beauty (ELF.US) suben casi un 10 % tras el acuerdo de adquisición de Rhode, la marca de cosméticos de Hailey Bieber, por 1000 millones de dólares. Pero eso no es todo, ya que los inversores reaccionan a los resultados trimestrales y a la falta de previsiones anuales. RESULTADOS DEL 4T Beneficio neto ajustado por acción: $0,78, frente a $0,53 interanuales, estimado en $0,73

Ventas netas: $332,6 millones, +3,6% interanual, estimado en $327,4 millones

Beneficio operativo ajustado: $81,4 millones, +99% interanual, estimado en $74,4 millones

Gastos de venta, generales y administrativos ajustados: $173,3 millones, estimado en $168,9 millones

Margen bruto: 71%, estimado en $70,9%

Beneficio neto ajustado: $45,2 millones, estimado en $42,6 millones Las acciones de HP Inc. (HPQ.US) bajaron un 8,9% tras anunciar un pronóstico de beneficios para el trimestre actual que no cumplió con las expectativas y reducir su pronóstico para todo el año debido a una economía más débil y a los aranceles estadounidenses sobre productos chinos. PERSPECTIVAS PARA EL AÑO COMPLETO GPA ajustado: de 3 a 3,30 dólares; la compañía estimó previamente un rango de 3,45 a 3,75 dólares; los analistas estimaron 3,50 dólares.

Flujo de caja libre: de 2.600 millones a 3.000 millones de dólares; la compañía estimó previamente un rango de 3.200 millones a 3.600 millones de dólares.

PERSPECTIVAS PARA EL TERCER TRIMESTRE

GPA ajustado: de 0,68 a 0,80 dólares; los analistas estimaron 0,91 dólares. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE BPA ajustado: 0,71 dólares frente a 0,82 dólares interanuales; estimado 0,81 dólares.

Beneficio neto: 13.220 millones de dólares, +3,3% interanual; estimado 13.140 millones de dólares.

Margen operativo ajustado: 7,3% frente a 8,8% interanual; estimado 8,2%.

Flujo de caja libre negativo: -100 millones de dólares frente a 500 millones de dólares interanuales; estimado por los analistas. +119,2 millones de dólares

La compañía recompró acciones ordinarias por valor de 100 millones de dólares Best Buy (BBY.US) y Kohl (KSS.US) también presentaron sus resultados: Métodos financieros de Best Buy para el primer trimestre de 2025: Beneficios ajustados por acción: 1,15 dólares (estimado: 1,09 dólares)

Ingresos: 8.770 millones de dólares (estimado: 8.800 millones de dólares)

La compañía prevé que los beneficios ajustados por acción para el ejercicio fiscal se sitúen entre 6,15 y 6,30 dólares, en comparación con una estimación anterior de entre 6,20 y 6,60 dólares.

La compañía prevé que los ingresos para el ejercicio fiscal se sitúen entre 41.100 y 41.900 millones de dólares, en comparación con una estimación anterior de entre 41.400 y 42.200 millones de dólares. Métodos financieros de Kohl's para el primer trimestre de 2025: Beneficios ajustados por acción: -0,13 dólares (estimado: -0,25 dólares)

Ingresos: 3,05 dólares Mil millones (estimado en $3.03 mil millones)

Ventas comparables del año fiscal entre -4% y -6% (estimado en -4,61%)

Ganancias por acción del año fiscal entre $0,10 y $0,60 (estimado en $0,43)

