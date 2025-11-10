El S&P 500 repunta un 1,2% en medio del optimismo político

Wall Street repunta con fuerza después de que el Senado estadounidense aprobara un acuerdo bipartidista para poner fin al cierre del gobierno, que ya dura 40 días, un hito histórico. Este es el primer paso importante hacia la reapertura de las agencias federales, pero todavía no podemos decir que el gobierno vuelve a funcionar. Los futuros de los índices estadounidenses han recuperado casi todas las pérdidas de las dos sesiones anteriores, y la mejora del sentimiento también se refleja en los mercados de criptomonedas y bonos.

Empresas del S&P 500 que suben

El cierre del gobierno estadounidense, que ya dura 41 días, ha dejado a 1,4 millones de empleados federales sin cobrar y ha interrumpido servicios esenciales, como el transporte aéreo y la ayuda alimentaria para 41 millones de estadounidenses. Un acuerdo bipartidista del Senado proporciona financiación temporal hasta el 30 de enero, asignaciones presupuestarias para todo el año a algunas agencias y el pago retroactivo de salarios a los empleados federales.

Sin embargo, varios demócratas, entre ellos los senadores Schumer y Warren, ya se han opuesto, argumentando la falta de acción respecto a los subsidios sanitarios que expiran y cuya votación está prevista para diciembre. El paquete también contempla el reembolso a los estados de los costes de los programas SNAP y WIC durante el cierre del gobierno, pero aún enfrenta obstáculos en la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente Trump.

Las acciones tecnológicas lideran el repunte de hoy, con las 7 magníficas con subidas significativas en los principales índices estadounidenses. Nvidia es la que más subió en el grupo (NVDA.US: +3,6%), seguida de Alphabet (GOOGL.US: +3,3%), Tesla (TSLA.US: +2,7%) y Amazon (AMZN.US: +2%). También se observan ganancias significativas en otras acciones de semiconductores (AMD.US: +5,4%, MU.US: +7,1%, INTC.US: +2,5%).

Hoy reina el optimismo en todo el mercado, aunque los sectores defensivos (bienes de consumo básico, energía, servicios sanitarios) ceden terreno en favor de acciones más arriesgadas y orientadas al crecimiento. Fuente: Bloomberg Finance LP.

Noticias de compañías relacionadas con el S&P 500