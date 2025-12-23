El S&P 500 abre con una caída en la volatilidad

La víspera de Nochebuena viene con una caída de la volatilidad del mercado, ya que los volúmenes se están reduciendo. Los índices estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios, con ligeros ajustes en torno al cierre de ayer. El S&P 500 sube un 0,02% en estos momentos.

El suave rendimiento de hoy coincide con un dato del PIB estadounidense mejor de lo esperado, que aplacó las expectativas de recortes de tipos de interés al reforzar la narrativa de resiliencia económica. El crecimiento del tercer trimestre registró un óptimo 4,3% anualizado, impulsado por un sólido gasto de consumo y un fuerte repunte de las exportaciones. Los datos sugieren que la demanda se mantiene resiliente a pesar de las condiciones financieras más restrictivas, lo que da a la Reserva Federal menos urgencia para flexibilizar su política. Como resultado, los mercados han reducido las expectativas de un recorte de tipos a corto plazo, con los inversores esperando una pausa en enero.

Empresas destacadas del S&P 500

Las acciones de Sable Offshore suben un 17,4% después de que el Departamento de Transporte de EE. UU. aprobara la reanudación inmediata del oleoducto Las Flores. La autorización de la PHMSA permite a Sable reanudar las operaciones en el activo previamente suspendido, lo que mejora las perspectivas de producción y flujo de caja a corto plazo.

Las acciones de ZIM Integrated Shipping suben un 7,6% después de que la compañía revelara que ha recibido múltiples propuestas para adquirir todas las acciones en circulación y que actualmente las está revisando, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible adquisición.

Las acciones de Invivyd suben un 1,75% después de que la FDA otorgara la autorización de vía rápida a su anticuerpo VYD2311 para la prevención de la COVID-19. La compañía ha iniciado un ensayo de fase 3, cuyos resultados preliminares se esperan para mediados de 2026, con el objetivo de acelerar el desarrollo para pacientes de alto riesgo.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.