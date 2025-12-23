Las acciones de Ferrovial corrigen hoy cerca de sus máximos, en una caída que encaja bastante bien con una fase de toma de beneficios y ajustes tras un tramo muy vertical de subida y eventos corporativos concentrados. Este movimiento se produce después de su debut en el Nasdaq 100, uno de los índices más destacados de Estados Unidos, en el que se estrenó en negativo.

Las acciones de Ferrovial tropiezan en su debut en el Nasdaq 100

En concreto, las acciones de Ferrovial arrancaron su cotización en el Nasdaq 100 con una caída de mas del 2%. La compañía, que con su inclusión en el selectivo disfrutará de una mayor cobertura mediática y de una mayor visibilidad entre los inversores, lo que se traduce en su inclusión en muchos fondos ETFs y carteras institucionales, cerró la sesión cotizando en torno a los 64,89 dólares por título, a pesar de que en el inicio de la sesión no mostró grandes picos de volatilidad.

Ferrovial se ha convertido en la primera cotizada del Ibex 35 en colocar acciones ordinarias dentro del Nasdaq 100, un selectivo que engloba a las 100 empresas no financieras pertenecientes a la bolsa de valores del Nasdaq, donde la compañía presidida por Rafael del Pino comenzó a cotizar en mayo de 2024. En este año y medio, las acciones de Ferrovial han logrado firmar una subida del 58% en Wall Street, en un claro reflejo del apoyo de los inversores.

Desde Ferrovial han destacado la entrada en el Nasdaq 100 como un hito en su estrategia de crecimiento global y de profundización en el mercado de capitales estadounidense, tras más de 20 años de presencia operativa en Norteamérica. Su inclusión en el selectivo puede facilitar la financiación de grandes proyectos de infraestructuras en Estados Unidos a un coste de capital más competitivo, así como aumentar su base potencial de accionistas. En el corto plazo, además, la inclusión puede apoyar la cotización de las acciones de Ferrovial vía compras obligadas, aunque su desempeño a medio plazo quedará marcado por la ejecución en proyectos, márgenes y disciplina de capital.

En consonancia con el tropiezo registrado ayer en el Nasdaq 100, las acciones de Ferrovial cotizan hoy en el Ibex 35 con una caída del 1,5%. La compañía, que marcó nuevos máximos el pasado 15 de diciembre, abonó ayer un un dividendo de 0,077 euros brutos por título, con fecha exdividendo el pasado 4 de diciembre. Este dividendo supuso un desembolso de 55,6 millones, que se suman a un pago total de 157 millones en 2025. En lo que llevamos de año, las acciones de Ferrovial firman una revalorización del 37%. La propia compañía destaca un 2025 de resultados sólidos (beneficio neto, caja neta positiva, fuerte desempeño de autopistas en Norteamérica) y refuerzo de balance, lo que ha apoyado a su rally alcista.

Fuente: Plataforma de XTB

