El S&P 500 retrocede en la apertura

El cierre del gobierno estadounidense, el primero en siete años, ha generado cierta preocupación. Algunas agencias federales han paralizado sus operaciones y se han suspendido los pagos a ciertos empleados. Los mercados ya han descontado los riesgos asociados a este estancamiento, con el S&P 500 teñido de rojo retrocediendo un 0,3% hasta los 6.665 puntos.

Las tensiones políticas derivadas de la rivalidad entre demócratas y republicanos, así como las próximas elecciones de 2026, siguen siendo un factor de riesgo, mientras Wall Street gira el foco sobre los próximos informes económicos. Una publicación clave es el informe de empleo NFP (en el aire tras el cierre del gobierno), lo que introduce incertidumbre adicional y limita la capacidad del mercado para evaluar con precisión el estado de la economía. No obstante, la mayoría de los participantes del mercado asumen que el impasse presupuestario tendrá un impacto limitado y que el acuerdo será rápido entre las partes.

Desde XTB creemos que la Fed, teniendo en cuenta la creciente incertidumbre, se mostrará más cautelosa ante nuevas subidas de tipos de interés. Aunque la situación política en Washington sigue siendo inestable, los mercados financieros están preparados para estos escenarios y se espera que los efectos negativos en la economía sean limitados y de corta duración.

Cotización del S&P 500



