El S&P 500 se tiñe de verde en la apertura

La noticia principal del día es el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos anunciado desde Escocia. Sin embargo, el optimismo de los inversores se desvaneció rápidamente tras un análisis más detallado del acuerdo anunciado. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, hizo vagas promesas sobre posibles inversiones y compras de Estados Unidos. Se trata solo de un acuerdo preliminar sin fundamento legal que garantice que dichas promesas se hagan realidad. Además, el acuerdo excluye sectores clave como el farmacéutico y el acero. El dólar estadounidense sube con fuerza, con el índice del dólar incrementando un 0,70% hasta los 98.000 puntos. La atención de los inversores se centra ahora en las próximas publicaciones de resultados trimestrales y en la reunión de la Reserva Federal del miércoles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del S&P 500 El S&P 500 abre con una brecha alcista que retrocede ligeramente hasta reflejar un 0,10% de impulso. En estos momentos cotiza en los 6.395 puntos. Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del S&P 500 Tesla (TSLA.US) sube un 2% tras confirmar un acuerdo de semiconductores por 16.500 millones de dólares con Samsung, con vigencia hasta 2033. La fábrica texana producirá los chips AI6 de próxima generación de Tesla, bajo la supervisión personal de Elon Musk. Alibaba (BABA.US) sube un 2% tras presentar sus gafas inteligentes con inteligencia artificial, "Quark AI Glasses", cuyo lanzamiento en China está previsto para finales de 2025. Impulsado por el modelo de lenguaje propio de Alibaba, el dispositivo se dirige al creciente mercado de wearables con inteligencia artificial. Atai Life Sciences (ATAI.US) cae un 17% después de que el ensayo de fase 2b de inidascamina de su socio Recognify Life Sciences no cumpliera con su criterio de valoración principal para el deterioro cognitivo relacionado con la esquizofrenia, lo que provocó un reenfoque en la línea de productos psicodélicos de Atai.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.