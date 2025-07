Impacto del dólar fuerte en los mercados globales El dólar al alza hoy se posiciona como la moneda más fuerte del G10, impulsando movimientos pronunciados en los mercados globales. Su avance afecta tanto a las bolsas como a materias primas y criptomonedas . Bolsas de EE.UU. mantienen valoraciones El S&P 500 se mantiene alrededor de los 6 380 puntos, mientras el Dow Jones ronda los 44 800. El Nasdaq destaca con una subida de 0,3 %, siendo el índice más sólido del día. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Caída de índices europeos liderada por el DAX Los mercados europeos retroceden: el DAX alemán cae un 1 %, el CAC 40 de Francia y el FTSE 100 del Reino Unido disminuyen en torno al 0,4 %. El índice italiano IT40 permanece estable y el WIG de Polonia pierde más del 1,6 %. Criptomonedas corrigen tras racha alcista Bitcoin cae un 1,40 %, Ethereum un 2,10 % y las altcoins en general retroceden cerca de un 1,90 %. Sin embargo, ambos activos mantienen canales de consolidación alcista más amplios. Factores detrás del salto del dólar hoy Nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE El anuncio de un acuerdo que establece tarifas del 15 % entre EE.UU. y la Unión Europea ha sorprendido al mercado. Incluirá sectores tradicionalmente expuestos a aumentos de aranceles como automóviles y productos farmacéuticos, aunque la comunicación entre Bruselas y Washington sobre estos sectores aún es inconsistente. Este contexto ha reforzado el estatus del dólar como refugio, provocando que el dólar salta con fuerza frente a sus pares. Fuente: xStation5. Fortalecimiento geopolítico y efecto sobre metales preciosos Fuente: xStation5. Una menor incertidumbre geopolítica, en combinación con el fortalecimiento del dólar, genera presión sobre activos considerados seguros: el oro retrocede un 0,8 % y la plata un 0,3 %. Movimientos destacados en acciones tecnológicas Tesla y su acuerdo con Samsung por chips IA Las acciones de Tesla suben un 4 % tras confirmar un acuerdo de 16 500 millones de dólares con Samsung. La colaboración se centrará en producir chips IA de próxima generación (AI6) en la nueva planta de Texas de Samsung. AMD sube tras aumentar precio de su acelerador MI350 AMD también gana un 4 % luego de anunciar que elevará el precio de su acelerador AI Instinct MI350 de 15 000 a 25 000 dólares, un aumento cercano al 70 %. Aun así, sigue siendo más económico que el modelo competidor de Nvidia, el Blackwell B200. Petróleo y metales: reacción al contexto global El precio del petróleo WTI rebota un 2,25 %, llegando a los 66,50 USD por barril. La recuperación se debe en parte a que Saudi Aramco ha anunciado un nuevo aumento en los precios para el mercado asiático, marcando el segundo mes consecutivo con esta estrategia. Mientras tanto, el fortalecimiento del dólar al alza reduce el atractivo de los metales preciosos, que sufren caídas mencionadas anteriormente. Balance del día en los mercados El dólar al alza está dominando el mercado FX, impulsado por un nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE que ha reforzado su estatus de divisa segura. Esta fortaleza del dólar tiene efectos cruzados en múltiples frentes: Las bolsas estadounidenses se mantienen firmes, aunque los índices europeos reflejan debilidad.

Las criptomonedas experimentan corrección, pero siguen dentro de su tendencia positiva.

En el sector tecnológico , Tesla y AMD lideran avances tras anuncios estratégicos.

Petróleo y metales preciosos muestran dinámicas opuestas: el crudo sube mientras oro y plata bajan.

