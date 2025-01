El S&P500 abre a la baja tras unos NFPs que alejan los recortes de tipos

El reciente informe de empleo publicado en Estados Unidos marca la apertura de Wall Street. El dato de nóminas no agrícolas finaliza muy por encima de lo esperado, junto con la métrica de la tasa de desempleo, que remite hasta el 4,1%, una décima por debajo de lo esperado. Esta doble buena noticia en los datos de empleo aleja el escenario de nuevos estímulos para la economía americana, por lo que disminuye la probabilidad de nuevos recortes de tipos de interés en las próximas reuniones de la Fed. Por ello estamos viendo una apertura del S&P 500 predominantemente en rojo (-0,9%), con el mercado corrigiendo notablemente. La mayoría de los sectores cotizan con sesgo bajista. El segmento energético es el que mejor mantiene el tipo, con un alza del 1,44%. Por detrás vemos una modesta subida en Atención Sanitaria (+0,26%). Tecnologías de la Información encabeza las caídas (-1,79%) junto con el sector de Bienes Raíces (-1,44%) y Finanzas (-1,28%). Noticias corporativas del S&P500 Las acciones de Delta Air Lines (DAL) suben un 9% tras pronosticar una proyección de crecimiento de los ingresos del 7-9% en el primer trimestre y un sólido desempeño del segmento premium para 2025.

Las acciones de Nvidia (NVDA) caen un 3% después de oponerse a las restricciones de exportación de chips planeadas por Biden. La compañía advierte del impacto en el acceso informático global mientras anuncia la asociación con Hyundai AI.

La compañía advierte del impacto en el acceso informático global mientras anuncia la asociación con Hyundai AI. Walgreens (WBA) supera las expectativas del primer trimestre con ventas que suben un 7,5% hasta los 39.460 millones de $, junto con un BPS de 0,51$, manteniendo la guía para el año fiscal 2025 a pesar de los vientos en contra del comercio minorista.

Las acciones de seguros caen por la exposición a los incendios forestales de California, con Mercury General hundiéndose un 39%, ya que los daños estimados podrían alcanzar los 150 mil millones de $.

Constellation Brands cae un 6,5% después de reducir la perspectiva para el año fiscal 2025 a pesar del crecimiento de los beneficios del tercer trimestre, citando la incertidumbre del gasto del consumidor.

El caso de prohibición de TikTok se dirige a la Corte Suprema, con analistas que dan a la plataforma un 30% de posibilidades de éxito. Los posibles beneficiarios incluyen Meta, Snap y Alphabet.

