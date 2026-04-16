¡El S&P500 sube a máximos históricos!

- El S&P500 rompe los 7.000 y sigue escalando
- Los grandes bancos arrancan fuertes: Goldman, Citi, JPM y BofA sorprenden… Wells Fargo vuelve a ser el eslabón débil
- TSMC bate récords con sus resultados mientras el mercado espera con expectativas las cifras de Netflix
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El S&P500 superó los 7.000 puntos el martes y posteriormente alcanzó nuevos máximos históricos durante la sesión del miércoles, en anticipación al inicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El S&P500 está actualmente poniendo a prueba la zona de 7.050, marcando su cuarta sesión consecutiva de fuertes subidas.
El principal motor es, por supuesto, la esperanza de un fin del conflicto en Irán. El propio Irán indica que, en caso de un resultado positivo de las conversaciones, está dispuesto a permitir el uso de aguas omaníes para abrir el Estrecho de Ormuz, con la garantía de que los barcos no serán atacados.
Cotización del S&P500
Los grandes bancos de Wall Street arrancan la temporada con resultados sólidos
No obstante, desde la perspectiva de todo Wall Street, los resultados financieros corporativos también son clave.
El sector bancario registró un sólido comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por un impresionante repunte en la banca de inversión y la actividad en fusiones y adquisiciones.
- Goldman Sachs sorprendió positivamente al mercado, reportando un aumento del 48% en las comisiones de banca de inversión y un ingreso récord por equity trading, aunque simultáneamente sorprendió negativamente en el segmento FICC.
- Citigroup logró sus mejores ingresos en una década, aumentando los beneficios un 42% gracias a una transformación operativa efectiva.
- JPMorgan Chase y Bank of America también superaron las previsiones de beneficios, apoyados por ingresos por intereses estables, aunque en el caso de JPMorgan los inversores se mostraron preocupados por unas previsiones de gasto más altas de lo esperado para el resto del año.
- Wells Fargo fue el más débil del grupo; a pesar de superar el beneficio por acción, decepcionó a los mercados con menores ingresos y una guía cauta sobre el margen de interés neto (NII), reflejando el impacto desigual de los tipos de interés persistentemente altos en los distintos modelos de negocio de los gigantes de Wall Street.
A la espera de Netflix
Las expectativas para los resultados de Netflix de hoy son elevadas, y el mercado espera una confirmación de la efectividad de la nueva estrategia de monetización y de la ofensiva contra el uso compartido de contraseñas. Los analistas esperan ingresos de aproximadamente 12.170 millones de dólares (un aumento del 15,4% interanual) y una adición neta de más de 4,5 millones de suscriptores, impulsada principalmente por el segmento de publicidad, que ya representa una parte significativa de los nuevos registros. Los inversores serán especialmente sensibles a los datos sobre el margen operativo, que se espera alcance un récord del 32%, y a los comentarios de la dirección sobre las subidas de precios previstas y el desarrollo de la oferta de live streaming.
TSMC bate rércords
Por otro lado, el gigante taiwanés TSMC ya presentó resultados récord para el primer trimestre de 2026, que se han convertido en un fuerte impulso de crecimiento para todo el sector tecnológico. La compañía registró un impresionante salto del 58% interanual en el beneficio neto, alcanzando los 18.100 millones de dólares sobre ingresos de 36.000 millones, lo que fue posible gracias a la inquebrantable demanda de semiconductores avanzados para inteligencia artificial. Mantener un margen bruto tan alto como el 66,2% confirma la posición dominante de TSMC como un eslabón clave en la cadena global de suministro de IA, lo que, combinado con un crecimiento de ventas del 40% interanual, sitúa a la compañía como uno de los principales beneficiarios de la actual revolución tecnológica. Aunque TSMC no forma parte del índice S&P 500, es una de las mayores empresas del mundo, cotiza mediante ADRs en la NYSE y tiene un enorme impacto en el sentimiento del resto de compañías tecnológicas.
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