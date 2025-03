El sector de la moda en Europa tropieza

Las empresas de moda fueron uno de los sectores con peor rendimiento de la economía europea a principios de semana, lo que prolongó las caídas causadas por dos factores. El sector de la moda en Europa se tambalea En primer lugar, los inversores reaccionaron con nerviosismo ante la decisión de Kering de nombrar a Demna director creativo de Gucci. El georgiano, quien hace un momento dirigía la marca Balenciaga, expresó su preocupación de que los diseños vanguardistas y exagerados no encajaran en la elegante y tradicional Gucci, una de las empresas más destacadas del sector de la monda en Europa. Por otro lado, quizás este enfoque creativo audaz permita a la marca, que dominó las tiendas de moda del mundo hace tan solo cuatro años, recuperarse. Los propios analistas bancarios no tienen claro por el momento el futuro de la marca bajo el mando de Demna, pero es muy probable que estos cambios generen mucha confusión (para bien o para mal). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En segundo lugar, el ánimo en el mercado general se ve empañado por el anuncio de un aumento del 200% en los aranceles aduaneros para los vinos, champanes y otras bebidas alcohólicas europeas. Curiosamente, el gigante de la moda europea Louis Vuitton Moët Hennessy (MC.FR) genera casi el 9% de sus ingresos totales con las ventas de alcohol, el 33% de los cuales proviene de exportaciones a Estados Unidos. Rendimiento de las acciones de moda la semana pasada. Fuente: xStation Las acciones de Kering vuelven a sus mínimos de ocho años. Fuente: xStation

