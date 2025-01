El sector del uranio cae y está bajo presión

Las acciones de los productores de uranio se vieron hoy bajo presión; De hecho, el ETF referente al Uranio (URNU.DE) cae más del 5% y las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US) retroceden casi un 3% a 7 dólares; la minera de uranio "occidental" más grande de Canadá, Cameco (CCJ.US), cae más del 3,5%. Las operaciones de producción de uranio en el Bloque 1 del depósito de uranio Inkai en Kazajstán, que Cameco opera conjuntamente con Kazatomprom (KAP.UK), una empresa conjunta, han sido suspendidas temporalmente. El gigante estatal kazajo tiene una participación del 60% en el proyecto. Cameco transmitió que estaba sorprendido de que para el 30 de diciembre de 2024, la empresa conjunta Inkai no hubiera obtenido las aprobaciones necesarias de las autoridades estatales pertinentes debido a los retrasos en la presentación de la documentación requerida.

Como resultado, la empresa conjunta Inkai decidió suspender temporalmente la producción. La documentación del proyecto se está actualizando actualmente y se espera un resultado positivo. Los datos recibidos por Cameco el 26 de diciembre de 2024 no mencionan el riesgo de suspensión de la producción debido al proceso citado por las autoridades kazajas. JV Inkai espera presentar la documentación al ministerio en las próximas semanas, y se espera que la situación se aclare poco después según un comunicado del 2 de enero de Kazatomprom.

La empresa canadiense dice que buscará más aclaraciones sobre cómo ocurrió la situación, así como el impacto potencial en la producción y la posición financiera de la empresa en 2025 y 2026; también sobre los dividendos futuros. Kazatomprom afirmó que en las circunstancias actuales no anticipa un impacto significativo en sus planes de producción para 2025. La empresa tiene niveles de inventario suficientes para administrar los suministros durante todo el año. Acciones de Cameco Los resultados del cuarto trimestre de Cameco indicaron 528$ millones en ingresos, con solo 5,45$ millones en ganancias netas y 0,01$ en beneficios por acción. Una valoración de alrededor de 250 precio/ganancias sigue siendo muy desafiante, especialmente para la empresa minera, dado el potencial tiempo de inactividad en el proyecto de producción clave de la empresa, JV Inkai. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Fuente: xStation5

