El test más importante para SpaceX: ¿Se vienen caídas pronunciadas?

Riesgo de caídas prolongadas: Las dudas sobre la sostenibilidad del negocio por el alto gasto en IA, podría generar caídas superiores al rango del 10% al 25% registrado por empresas como Palantir, Robinhood o Snowflake tras sus respectivos desbloqueos.

Incentivo a la toma de beneficios: Pese a que la cotización está un 20% por debajo del precio de salida a bolsa y un 42% por debajo de sus máximos históricos, los empleados e inversores procedentes de la etapa privada acumulan abultadas plusvalías que incentivan la venta.

Primer desbloqueo masivo de títulos: SpaceX afronta hoy la liberación de unos 912 millones de acciones —lo que duplicará su capital flotante actual— tras haber caído un 13,6% en la jornada anterior dentro del Nasdaq 100.

Hoy jueves tenemos un acontecimiento de la misma importancia para SpaceX que sus primeros resultados financieros como compañía cotizada: el primer desbloqueo de ventas de acciones. Más aún, después de las ventas masivas que vimos en la jornada de ayer y que dejó el descenso de las acciones de SpaceX en el -13,6%. Se trató de la empresa que más cayó ayer dentro del Nasdaq 100 en una sesión en la que los inversores tomaron beneficios en las empresas tecnológicas después del rally de los últimos días.

¿En qué consiste el desbloqueo de acciones de SpaceX?

El periodo de bloqueo de ventas de acciones de SpaceX se realiza de manera escalonada a lo largo de un año en lugar de en un día en concreto, pero esto no significa que cada fecha no sea importante. Hoy se desbloquearán unas 912 millones de acciones de SpaceX, lo que supone doblar el capital flotante actual. Un incremento de las acciones de tal calibre podría provocar un fuerte descenso del precio y desde luego será clave para comprobar qué antiguos accionistas están dispuestos a seguir en la compañía o por el contrario prefieren hacer líquida su inversión y consolidar beneficios.

Si bien el precio de las acciones de SpaceX se encuentra un 20% por debajo de su precio de salida inicial y un 42% por debajo de sus máximos históricos, tenemos que recordar que los accionistas que ahora pueden vender sus acciones son aquellos que venían de la compañía privada. Es decir, los que acumulan plusvalías muy abultadas. Estamos hablando de muchos casos de empleados de SpaceX a los que se les puede hacer muy difícil no vender una parte de sus acciones y realizar ganancias. Más aún, después de las caídas que la acción está viviendo y las dudas que existen sobre la sostenibilidad del actual modelo de negocio, en el que el capex del segmento de IA podría comerse al resto de la empresa.

Empresas como Palantir, Robinhood o Snowflake sufrieron caídas de entre un 10% y un 25% los 10 días posteriores a que se desbloqueara la venta de acciones, por lo que el caso de SpaceX podría ser incluso más abultado.

Las acciones de SpaceX no terminan de levantar cabeza

¿Cómo invertir a la baja en las acciones de SpaceX?

Con las opciones de XTB, puedes invertir sobre la acción de SpaceX tanto al alza como a la baja, multiplicando tu poder de inversión y siempre con el riesgo limitado gracias a las Opciones. Si piensas que SpaceX está sobrevalorada y puede seguir cayendo, o simplemente tienes las acciones y quieres protegerte de las posibles caídas en los próximos días, puedes comprar una put. De esta forma tu riesgo está limitado a la prima que pagas, pero puedes beneficiarte de las caídas de la acción. La opción put sirve precisamente para ganar dinero cuando el precio de la acción cae, por lo que te permite tanto especular cómo protegerte de las posibles caídas. Simplemente tienes que elegir el precio de ejercicio (precio a partir del cual se ejecuta la opción) al que quieres dicha opción y el volumen que quieres comprar.