El trigo alcanza su nivel más alto desde mayo de 2024. Los riesgos para las exportaciones del mar Negro impulsan el repunte

Los futuros del trigo CBOT han subido por encima de los 700 centavos por bushel por primera vez en varios meses, mientras los inversionistas descuentan cada vez más los crecientes riesgos para el suministro mundial de granos. El repunte está siendo impulsado por el aumento de las interrupciones en las exportaciones del mar Negro, las decepcionantes perspectivas para la cosecha estadounidense de trigo de primavera y las expectativas de un mayor ajuste de la oferta mundial tras los recientes informes del USDA.

Datos clave

Los futuros del trigo CBOT han subido por encima de los 700 centavos por bushel, prolongando el repunte de julio a medida que se intensifican las preocupaciones por el suministro mundial de trigo.

Según informes, Rusia suspendió los envíos nocturnos de granos desde el puerto de Novorossiysk tras ataques ucranianos con drones, lo que generó preocupación por las exportaciones desde una de las mayores terminales de granos del mundo.

El USDA redujo recientemente su estimación de la superficie sembrada con trigo en Estados Unidos hasta su nivel más bajo desde 1970, mientras que las estimaciones de rendimiento del trigo de primavera estadounidense también se están deteriorando.

Las interrupciones en las exportaciones del mar Negro aumentan la preocupación por el suministro mundial de trigo

El último tramo del repunte ha sido provocado por la reanudación de las tensiones en la región del mar Negro. Según informes del mercado, Rusia suspendió temporalmente las exportaciones nocturnas de granos desde el puerto de Novorossiysk después de una serie de ataques ucranianos con drones. Los inversionistas temen que nuevas interrupciones puedan afectar los flujos de exportación del mayor exportador de trigo del mundo.

La preocupación va más allá de un solo puerto. Rusia y Ucrania representan conjuntamente cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, lo que significa que cualquier aumento de las interrupciones logísticas eleva inmediatamente la prima de riesgo incorporada en los precios mundiales de los granos. Los costos de los seguros para el transporte marítimo a través de la región también han aumentado, mientras que los analistas continúan evaluando si Rusia se verá obligada a redirigir una mayor cantidad de exportaciones de granos por ferrocarril o mediante rutas alternativas, lo que elevaría los costos de transporte.

Los informes del USDA y las menores expectativas para la cosecha estadounidense fortalecen el escenario alcista

Las preocupaciones por la oferta no se limitan al mar Negro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sorprendió a los mercados a finales de junio al revisar a la baja la superficie sembrada con trigo en Estados Unidos hasta los 42,74 millones de acres, cerca de un 6% por debajo del año pasado y su nivel más bajo desde 1970. El informe WASDE de julio reforzó aún más las expectativas de una oferta estadounidense más ajustada al reducir las estimaciones de producción y existencias finales.

Al mismo tiempo, el recorrido anual de cultivos de Dakota del Norte informó rendimientos promedio del trigo de primavera de 45,9 bushels por acre, casi cuatro bushels por debajo del nivel del año pasado. Debido a que Dakota del Norte es el mayor productor estadounidense de trigo de primavera con alto contenido proteico, unos rendimientos más débiles podrían ajustar la oferta de trigo de calidad premium más adelante este año.

El calor en Europa añade una mayor presión sobre la producción mundial de trigo

Las condiciones meteorológicas también están contribuyendo al repunte. Europa Occidental experimentó un calor prolongado durante la etapa crítica de llenado del grano, reduciendo tanto los rendimientos como la calidad de los cultivos.

El Ministerio de Agricultura de Francia estima que la producción de trigo blando del país en 2026 alcanzará aproximadamente los 32 millones de toneladas, cerca de un 4% menos que el año pasado y por debajo del promedio de cinco años. El aumento de los precios en Francia y Rumania, donde el trigo de exportación ha subido aproximadamente entre $16 y $19 por tonelada durante la última semana, ilustra aún más el ajuste de las condiciones de oferta en Europa.