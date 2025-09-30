¡El trigo cae a su nivel más bajo en un mes! 📉

Los precios del trigo caen cerca de un 2,5 % hoy, en reacción a los últimos datos del USDA, que revelaron un aumento significativo en los inventarios de trigo en comparación con el año pasado. La mayor disponibilidad del producto en el mercado ha generado presión desde el lado de la oferta y ha llevado a los inversores a reducir sus posiciones largas, lo que ha resultado en una corrección dinámica de precios. El aumento en los inventarios de trigo podría deberse a varios factores, aunque actualmente el más relevante es la disminución de las exportaciones. El informe indicó un incremento tanto en los stocks en explotaciones agrícolas como en los almacenamientos fuera de las fincas, lo que sugiere que la oferta a lo largo de toda la cadena se mantiene elevada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil TRIGO (D1) Fuente: xStation 5 El precio está cayendo hacia los mínimos registrados en la segunda mitad de agosto. Se está moviendo dentro de un estrecho canal de consolidación entre los 535 y 506. Nuevas caídas podrían indicar un intento de probar el límite inferior de la tendencia bajista de largo plazo.

