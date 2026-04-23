El trigo intenta mantener la tendencia alcista. ¿Qué viene ahora?

El mercado global del trigo entra en una fase crítica, con los futuros de trigo del CBOT (WHEAT) intentando sostener una tendencia alcista. La producción podría disminuir este año, pero también hay señales de que las condiciones meteorológicas podrían revertir parcialmente las expectativas negativas iniciales. Los precios reaccionan actualmente a una mezcla de factores que van desde la evolución del clima hasta cambios en los flujos comerciales globales.

Impacto del clima: Las lluvias en la región del Mar Negro y la mejora del clima en EE. UU. alivian temporalmente la presión alcista, aunque la sequía previa sigue afectando la calidad del cultivo.

Exportaciones débiles en EE. UU.: El rendimiento exportador sigue siendo decepcionante, limitando el potencial alcista pese a los problemas de oferta en otras regiones.

Rusia e India como actores clave: Rusia reporta cosechas más débiles por el frío, mientras India considera importar trigo, lo que podría reconfigurar los flujos comerciales globales.

Desafíos en Argentina: Menor superficie sembrada y altos costes de producción limitan el potencial de oferta en Sudamérica.

Situación mixta en EE. UU.: Mejores condiciones climáticas contrastan con pérdidas previas de rendimiento y señales de menor demanda externa.

Estructura de mercado lateral: Los precios se mueven dentro de un rango amplio, reflejando la incertidumbre sobre la próxima dirección.

Gráfico del Trigo

¿Qué sugiere el informe Commitment of Traders?

Para entender mejor el “qué viene ahora” en el mercado del trigo, es útil observar el posicionamiento de grandes operadores y coberturistas. La conclusión clave es que tanto los participantes comerciales (productores y actores físicos) como los fondos especulativos (managed money) están actualmente netos cortos, pero por razones muy distintas.

Posicionamiento comercial: claramente defensivo

Los operadores comerciales mantienen 56.935 contratos largos y 112.047 contratos cortos, lo que supone una posición neta corta de aproximadamente 55.112 contratos. Esto refleja un fuerte sesgo hacia la cobertura de oferta futura y sugiere que los productores no están posicionándose para un rally fuerte y sostenido. Si esperaran un movimiento alcista significativo, esta cobertura corta sería normalmente menor.

Managed money: ligeramente neto corto, sin convicción

Los fondos mantienen 102.122 contratos largos y 107.672 cortos, resultando en una posición neta corta de unos 5.550 contratos. Aunque más neutral que los comerciales, los fondos tampoco están posicionados al alza. Esto indica que el mercado no está en el típico escenario donde los comerciales están cortos y los especuladores agresivamente largos.

Comparado con la semana anterior:

Los comerciales redujeron tanto largos como cortos, estrechando ligeramente su exposición neta corta.

Los fondos redujeron largos más agresivamente que cortos, profundizando su posición neta corta.

Desde una perspectiva operativa, esto indica que los fondos no están construyendo exposición larga, sino reduciendo participación.

Interpretación del mercado

En un entorno claramente alcista, es común ver a los comerciales cubriéndose mientras el capital especulativo toma el lado largo. Esa dinámica no está presente ahora.

Los fondos no están entrando a comprar pese a los riesgos climáticos. Esto sugiere que el mercado del trigo aún no ha desarrollado una narrativa lo suficientemente fuerte como para atraer interés especulativo amplio.

Mientras el managed money siga ligeramente neto corto:

Las subidas pueden deberse más a coberturas de cortos o factores temporales que a una tendencia alcista sostenida.

El mercado queda vulnerable en ambas direcciones: sin confirmación de mercado alcista, pero con espacio para un rally brusco si surge un shock climático o exportador.

El open interest cayó en 36.942 contratos, hasta 465.537, un movimiento significativo. Esto sugiere que algunos participantes están cerrando posiciones, no construyendo exposición direccional. Cuando el open interest cae y los fondos no se posicionan largos, suele indicar falta de convicción en un movimiento alcista sostenido.

Conclusión final

El informe Commitment of Traders aún no ofrece una señal alcista clara. El problema para los compradores es que el capital especulativo no está dispuesto a tomar el lado largo frente a la cobertura comercial.

Los comerciales siguen cubriéndose agresivamente.

Los fondos no ven razones suficientes para construir posiciones largas.

Esto indica que el mercado del trigo sigue en una fase donde existen riesgos fundamentales, pero todavía no se han traducido en convicción especulativa.

Una señal más significativa sería ver a los fondos pasar a una posición neta larga, lo que indicaría que el mercado empieza a descontar un desequilibrio real de oferta, y no solo ruido meteorológico de corto plazo.