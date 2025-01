El Trigo sube un 3%

Los futuros del trigo estadounidense en el Chicago Board of Trade (CBOT) aumentaron más del 3 % hoy, alcanzando niveles no vistos desde el 12 de diciembre de 2024. Un nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, señaló un enfoque menos agresivo hacia los aranceles, retrasando su implementación para revisar los acuerdos comerciales actuales y las políticas con China. El debilitamiento del dólar estadounidense hoy, tras un comienzo más fuerte en el día, impacta positivamente los precios de las materias primas agrícolas de EE. UU. El informe Commitment of Traders indicó que los fondos especulativos añadieron 5.756 contratos a su posición neta corta en futuros y opciones de trigo en Chicago hasta casi 95 mil contratos.

El informe de ventas de exportación del último jueves mostró ventas de trigo en la semana del 9 de enero de casi 514 mil toneladas métricas, llevando las ventas totales y los envíos a 17,705 millones de toneladas métricas. Esto representa un 77 % de la proyección del USDA, muy por debajo del promedio del 85 %. El informe CoT (al 14 de enero): De acuerdo con el último informe Commitment of Traders, los llamados Comerciales (productores, procesadores, usuarios, comerciantes, etc.) tenían posiciones netas largas de 13 mil contratos de trigo en el CBOT, esperando potencialmente posibles aumentos de precios o estrategias de cobertura. Por otro lado, el Managed Money (grandes especuladores de materias primas) mantenía una posición neta corta de casi -94 mil contratos, sugiriendo un sentimiento más bajista. Los cambios semanales importantes fueron los siguientes: Posiciones largas de productores/comerciantes: Disminuyeron en 7.005 contratos.

Disminuyeron en 7.005 contratos. Posiciones cortas de Managed Money: Aumentaron en 3.855 contratos.

Aumentaron en 3.855 contratos. Posiciones largas de los dealers de swaps: Aumentaron en 5.864 contratos. Por ahora, el mercado de trigo en el CBOT no está altamente concentrado, pero existe una ligera inclinación en el dominio entre algunos operadores en corto, lo que podría influir en las tendencias de precios. Aún así, la posición neta corta (y en aumento) mantenida por el Managed Money podría ejercer presión a la baja; sin embargo, la demanda de los comerciales es sólida, y si el dólar estadounidense cae, el trigo podría intentar revertir la tendencia bajista, subiendo a $60. En este caso, una posición neta corta importante de los especuladores podría terminar con un estrangulamiento del mercado y un ajuste brusco.

