El yen cae a mínimos de julio

El yen ha caído a su nivel más bajo frente al dólar desde el pasado julio, debido a la perspectiva cada vez más débil de que el Banco de Japón suba los tipos de interés en el corto plazo también agrava los problemas del yen. El gobernador Kazuo Ueda reiteró el lunes que el tipo de referencia se elevará si la economía sigue mejorando este año, lo que no aclaró demasiado la decisión que tomará el Banco de Japón a finales de este mes. Diversas casas de análisis como Barclays, han retrasado su anuncio de subida de tipos del BOJ de enero a marzo debido a la incertidumbre en torno a la política nacional e internacional, uniéndose a otros como Bank of America y Nomura. El mercado descuenta con una probabilidad del 47% de un aumento de tipos en enero y una probabilidad del 76% para marzo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además las inversiones a través de la Cuenta de Ahorros Individual de Japón, o NISA, y los flujos vinculados a la fijación del tipo de cambio de referencia de Tokio fueron algunos de los factores que contribuyeron a la debilidad de la moneda japonesa, según los estrategas. La caída del yen llevó al ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, a advertir que las autoridades tomarán las medidas adecuadas contra movimientos especulativos. La moneda recortó esas pérdidas y subía ligeramente a 157,56, después de caer hasta un 0,5% a 158,42 durante la sesión.



