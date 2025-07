Elon Musk vs. Donald Trump: ¿Cómo aprovechar la pelea?

La tensión entre Elon Musk y Donald Trump no deja de escalar. Cada semana se suma un nuevo capítulo a esta creciente disputa, que ha pasado de simples declaraciones a amenazas directas. Trump ha llegado a insinuar la posible deportación del magnate, mientras que Musk, lejos de recular, ha amenazado con lanzar su propio partido político para desafiar al presidente en las urnas. Todo comenzó con la crítica de Musk a un nuevo proyecto de ley que, según él, llevaría a EE. UU. a un récord histórico de endeudamiento. La respuesta de Trump fue inmediata: amenazó con retirar los subsidios a las empresas del multimillonario. ¿El resultado? Las acciones de Tesla han vivido una fuerte volatilidad, acumulando una caída superior al 20% desde principios de año. En este artículo nos preguntamos ¿Qué empresas podrían ser las más beneficiadas en caso de que Elon Musk perdiera todos los subsidios, y los usuarios le diesen la espalda? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

1. Rocket Lab: el “mini-SpaceX” que quiere despegar Si SpaceX pierde fuerza, Rocket Lab podría ser la gran beneficiada. Esta empresa aeroespacial, con operaciones en EE. UU. y Nueva Zelanda, ofrece desde lanzamientos espaciales hasta fabricación de satélites. En el tercer trimestre de 2024, sus ingresos crecieron un impresionante 55% interanual, alcanzando los 105 millones de dólares. Aunque está valorada en unos 12.000 millones, muy lejos de los 350.000 millones de SpaceX, su perfil ágil y especializado la convierte en una candidata natural para captar contratos y clientes que podrían alejarse de Musk. 2. AST SpaceMobile: conectividad sin torres, directo desde el espacio AST SpaceMobile ofrece una propuesta revolucionaria: conexión directa a smartphones desde el espacio, sin depender de torres de telecomunicaciones. Su tecnología promete cambiar las reglas del juego, sobre todo en zonas rurales o sin cobertura. Con el respaldo de gigantes como Google y American Tower, esta empresa busca replicar y mejorar el rol de Starlink, que representa aproximadamente el 80% del valor de SpaceX. Aunque aún no genera flujo de caja positivo, su potencial disruptivo y las fuertes alianzas estratégicas la colocan como una de las startups espaciales más prometedoras. 3. Waymo: el robotaxi que toma las calles de San Francisco Mientras Tesla intenta entrar al juego del transporte autónomo, Waymo (de Alphabet) ya está rodando por las calles. Desde su lanzamiento en San Francisco en 2023, ha ganado una cuota de mercado impresionante, en noviembre de 2024, ya operaba el 22% de los viajes en la ciudad, empatando con Lyft y recortando terreno a Uber. Alphabet es, además, la acción más infravalorada de los “7 Magníficos”, con un PER adelantado de 17,4x. Si Tesla titubea, Waymo está listo para acelerar. 4. Rivian: el rival eléctrico que mejora poco a poco Aunque Rivian ha sufrido una caída bursátil tras anunciar cifras de producción por debajo de lo esperado, los fundamentos a largo plazo muestran una evolución positiva. Sus ingresos por software y servicios subieron a 318 millones de dólares, frente a los 88 millones del año anterior, y el margen bruto ya alcanza el 17%. Todo apunta al lanzamiento del modelo R2 en 2026, un coche más asequible que podría abrirle las puertas a un mercado más amplio. SiTesla entra en problemas, Rivian podría convertirse en una alternativa más que viable. 5. Meta y Reddit: listas para aprovechar una caída de X Si la red social X (antes Twitter) sufre un declive por el desgaste de Musk, hay dos nombres que podrían capitalizarlo: Meta y Reddit. Reddit, que cotiza en bolsa desde hace poco más de un año, ha crecido a un ritmo vertiginoso: sus acciones se han disparado más del 250% desde su salida a bolsa, y sus ingresos anuales han crecido un 61%. La entidad se está expandiendo mucho más rápido que cualquiera de sus rivales, tanto por su propia diferenciación temática frente a competidores más orientados a las redes sociales como por su rápida expansión en el extranjero mediante la traducción automática.

