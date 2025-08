La Fed mantiene tasas sin cambios, pero Powell sorprende con tono agresivo

La Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, en línea con lo que anticipaban los analistas. Sin embargo, el mercado no tardó en reaccionar a los comentarios agresivos (hawkish) del presidente Jerome Powell, lo que generó movimientos importantes en el mercado de divisas, acciones y materias primas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Votos disidentes y expectativas de recorte en septiembre Dentro del Comité, Bowman y Waller votaron en contra de la decisión, apoyando un recorte de tasas, algo que no ocurría desde 1993. Aunque el comunicado reconoció una ligera debilidad económica, lo que abre la posibilidad a una baja en septiembre, Powell reiteró que se necesitan razones claras para actuar. Como resultado, las probabilidades de un recorte cayeron del 66 % a menos del 50 %. Durante la conferencia, Powell declaró que la Fed está pasando por alto la inflación al no subir las tasas, subrayando la persistencia del riesgo inflacionario. También indicó que los aranceles podrían tener un impacto duradero, aunque no es el escenario base. El dólar se fortalece y el EUR/USD revierte sus ganancias El dólar estadounidense se fortaleció significativamente tras las palabras de Powell, y el par EUR/USD cayó bruscamente hasta la media móvil exponencial de 100 días, ubicada cerca de 1.1426. Esta es la primera vez que toca este nivel desde marzo, lo que demuestra la presión bajista sobre el euro frente al dólar. Índices de EE. UU. revierten ganancias tras la Fed Los índices bursátiles estadounidenses, que venían con un rendimiento sólido, retrocedieron tras la decisión de la Fed. El S&P 500 cayó un 0.4 %, mientras que el Nasdaq 100 perdió un 0.13 %. A pesar de cotizar cerca de sus máximos históricos, la incertidumbre generada por la política monetaria desaceleró el impulso alcista. Expectativas económicas en EE. UU. y la Eurozona El PIB de EE. UU. creció un 3.0 % anualizado en el segundo trimestre, superando el 2.4 % previsto, gracias a una fuerte contribución de exportaciones netas. Asimismo, el informe ADP mostró la creación de 104,000 empleos, por encima de los 75,000 esperados, reforzando la narrativa de una economía sólida. En la Eurozona, el PIB también superó expectativas, con un crecimiento interanual del 1.4 % frente al 1.2 % previsto, aunque el ritmo trimestral se desaceleró al 0.1 %. Aun así, la fortaleza del dólar limitó el avance del euro. El Banco de Canadá y el petróleo en foco El Banco de Canadá mantuvo su tasa en 2.75 %, mientras que la probabilidad de un recorte en septiembre cayó al 19 %, desde el 22 %, según el mercado de swaps. En cuanto al petróleo, los inventarios de crudo aumentaron en 7.7 millones de barriles, superando por mucho la caída esperada. No obstante, el precio del WTI se mantiene firme, cotizando sobre los $70 por barril, impulsado por las amenazas de Trump de imponer sanciones a Rusia si no coopera con un acuerdo de paz en Ucrania. Materias primas: petróleo y gas natural A pesar del aumento de inventarios, el precio del petróleo WTI continúa su avance. Por su parte, el gas natural retrocede cerca de un 4 %, cayendo a niveles próximos a los $3 USD/MMBTU, en un comportamiento atípico durante la temporada de refrigeración, que normalmente impulsa alzas en la demanda.

