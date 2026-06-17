EN DIRECTO: arranca la era Warsh en la FED

Conclusiones clave Primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Fed , con el mercado pendiente de cualquier cambio en el tono del comunicado y en las previsiones de tipos para los próximos meses.

, con el mercado pendiente de cualquier cambio en el tono del comunicado y en las previsiones de tipos para los próximos meses. Los inversores buscarán señales sobre futuros recortes de tipos, en un momento en el que la inflación sigue moderándose mientras la economía estadounidense mantiene un crecimiento sólido.

Arranca la era Kevin Warsh. El sustituto de Jerome Powell, quien abandonó su cargo como presidente de la Reserva Federal el pasado mes mayo, preside este miércoles su primera reunión como responsable de la FED en un contexto marcado por la inflación, que en el mes de mayo superó el 4%, y el acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán alcanzado este domingo. La reunión del día de hoy será clave para analizar qué estrategia seguirá la FED de ahora en adelante. A pesar de que para la reunión de hoy no se espera que se produzca ningún cambio en las tasas, el mercado sí espera que la Reserva Federal abandone las bajadas de tipos para iniciar una nueva etapa en la que sí tendrán cabida nuevas subidas. En concreto, el mercado espera que de cara a finales de año se produzca al menos una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, y no cierran la puerta a más movimientos del estilo. Pero ¿qué podemos esperar de la reunión de tipos de hoy? ¿Qué hará la FED? ¿Y qué comunicará Kevin Warsh en su primera rueda de prensa como presidente del máximo organismo financiero de Estados Unidos? Descúbrelo en este seminario especial en directo con nuestro responsable de análisis, Manuel Pinto. ¡No te lo pierdas! Ya en directo

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