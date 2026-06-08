🔴En directo: ¿Hacia una hegemonía del dólar?

Conclusiones clave El dato de nóminas no agrícolas (NFP) superó con creces el consenso al registrar +172k puestos de trabajo en mayo, complementado con una revisión al alza neta de +93k en los meses previos.

El índice ISM de servicios repuntó hasta los 54,5 puntos, mientras que su subíndice de precios escaló a 71,3 marcando máximos locales debido al encarecimiento energético.

Las estimaciones de inversión en IA de BlackRock proyectan un CAPEX de 1 billón de dólares para 2030, pero advierten de un preocupante estancamiento del gasto entre 2027 y 2030.

El Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) y el flujo de caja libre (FCF) de las Big Tech sufren deterioros generalizados, con especial debilidad en los balances de Amazon y Oracle.

Un extraordinario informe de empleo en EE. UU. aleja la flexibilización agresiva de tipos de interés y pone el foco en los crecientes costes de financiación de los hiperescaladores antes de la OPV de SpaceX. Además, analizamos una de las semanas más importantes para los mercados: el sorprendente dato de empleo en EE.UU., las próximas decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, el impacto de la IA en las grandes tecnológicas y la esperada salida abolsa de SpaceX. Un repaso a las claves macroeconómicas y financieras que pueden marcar el rumbo de los mercados en los próximos meses. Sigue el evento en directo aquí:



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