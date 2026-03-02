La bolsa hoy: Alerta en el Estrecho de Ormuz🚨

- El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente intransitable, lo que está impulsando el precio del petróleo Brent y WTI.
- El oro y el Bitcoin repuntan ante la tensión en Oriente Medio.
- Los futuros europeos y estadounidenses cotizan a la baja.
Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros y la atención de los inversores se centra en las acciones militares en estos momentos.
Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán resultaron en la muerte del Líder Supremo y de decenas de funcionarios de la cúpula iraní, lo que llevó a Irán a lanzar ataques de represalia contra Estados Unidos y sus aliados. Los principales objetivos siguen siendo Irán, Israel, Estados Unidos (a través de bases militares ubicadas en países aliados), Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Líbano. Sin embargo, también se han producido ataques aislados en muchos otros lugares, como Chipre, Arabia Saudí, Jordania, Afganistán y Pakistán.
Las tensiones en el Estrecho de Ormuz disparan el petróleo
El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente intransitable, lo que impulsa el aumento de hoy de los precios del crudo Brent y WTI, que suben un 8,5 % en estos momentos. Cabe recordar que este estrecho representa casi una quinta parte del comercio mundial de petróleo.
El presidente Donald Trump ha anunciado que el objetivo de los ataques es provocar un cambio de régimen en Irán. Dado que Irán continúa tomando represalias a pesar de una serie de ataques aéreos exitosos contra objetivos estratégicos, como lo demuestran las recientes explosiones en Israel y Baréin, esto crea las condiciones para que el intercambio de disparos se prolongue durante varios días. En gran medida, la duración del intercambio de disparos y el tiempo que el tráfico en el Estrecho de Ormuz estará restringido determinarán cómo reaccionarán los mercados del petróleo, el oro, la libra esterlina y las acciones a los acontecimientos en la región.
Sin embargo, cabe mencionar que el aumento del precio del petróleo por sí solo podría encontrar un obstáculo. La OPEP+ acordó durante una reunión programada para el fin de semana que aumentaría los límites de suministro en 206.000 barriles diarios el próximo mes en respuesta a los ataques en la región.
El oro y el Bitcoin suben
El oro está subiendo por encima del 2% hoy y se beneficia de su condición de activo refugio. El gas natural también está teniendo un notable aumento en el mercado energético, con un incremento del 3%. El dólar australiano se aprecia en el mercado Forex, mientras que el yen japonés presenta el peor desempeño.
Ryozo Himino, del Banco de Japón, pronunció un discurso mayormente moderado, enfatizando el crecimiento estable del PIB de Japón, acorde con las expectativas, el impacto menor de lo esperado de los aranceles estadounidenses en la economía y los efectos positivos de las inversiones en inteligencia artificial, que están apoyando ampliamente a los exportadores y subcontratistas japoneses. La política monetaria se mantiene expansiva, con tipos de interés reales claramente negativos incluso después de la subida de diciembre al 0,75%, según el banquero.
El Bitcoin se está estabilizando en el rango de las 66.000 dólares, repuntando un 1,2% en el día de hoy.
Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico ceden terreno de forma generalizada. Los futuros de los índices europeos y estadounidenses también cotizan a la baja en medio de las preocupaciones geopolíticas.
