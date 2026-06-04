¿En qué punto están las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

- Los ataques continúan
- El conflicto podría alargarse mucho más
- Los ataques continúan
- El conflicto podría alargarse mucho más
El conflicto de Oriente Medio sigue alargándose y un problema que parecía que se iba a acabar en un par de semanas, continúa siendo una piedra en el zapato para toda la cadena de suministro global. Por ello, nos preguntamos: ¿en qué punto se encuentran las negociaciones?
Los ataques continúan
A pesar de que oficialmente hay una tregua, la realidad es que hay ataques entre los dos países. Irán ha atacado esta semana algunas bases de Estados Unidos en la región, mientras que Estados Unidos también ha contestado. Desde el gobierno americano niegan que se haya roto la tregua, pero afirman que a estos ataques es necesario contestarlos.
Pero eso no significa que no podamos entrar de nuevo en una fase bélica. Según apunta Wall Street Journal el propio Trump consideraría acabar con la tregua si algún soldado americano muriera por estos ataques. Aunque estos ataques pueden usarse como medida de presión, no podemos descartar que ocurra un accidente de ese tipo.
Por otro lado, Israel continúa en su propia batalla y está atacando el sur del Líbano luchando contra Hezbollah.
El conflicto podría alargarse mucho más
Después de los anuncios de Trump de que la paz estaba cerca, lo que parece es que ninguno de los dos bandos está dispuesto a dar un paso en falso. Trump no quiere precipitarse en un acuerdo que le deje mal. La cuestión es que si ahora Estados Unidos se da por vencido, supondría una señal de debilidad de Trump y su palabra de nuevo se vería dañada. Mientras, Irán no quiere renunciar a su capacidad nuclear. Sin ir más lejos, Irán ve en Israel un eterno enemigo, lo que le hace estar en constante alerta y un arma de disuasión es cualquier armamento nuclear.
Por todo ello, de momento parece que seguiremos teniendo guerra en Oriente Medio para rato.
¿Puede SpaceX provocar una corrección en Wall Street?
📊Comentario del Día - El precio de la empresa que podría hacer historia
Calendario del día: petróleo, Fed, subsidios por desempleo y resultados en Wall Street
🚀 SpaceX: la empresa que quiere construir el futuro
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.