¿En qué punto están las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

El conflicto de Oriente Medio sigue alargándose y un problema que parecía que se iba a acabar en un par de semanas, continúa siendo una piedra en el zapato para toda la cadena de suministro global. Por ello, nos preguntamos: ¿en qué punto se encuentran las negociaciones?

Los ataques continúan

A pesar de que oficialmente hay una tregua, la realidad es que hay ataques entre los dos países. Irán ha atacado esta semana algunas bases de Estados Unidos en la región, mientras que Estados Unidos también ha contestado. Desde el gobierno americano niegan que se haya roto la tregua, pero afirman que a estos ataques es necesario contestarlos.

Pero eso no significa que no podamos entrar de nuevo en una fase bélica. Según apunta Wall Street Journal el propio Trump consideraría acabar con la tregua si algún soldado americano muriera por estos ataques. Aunque estos ataques pueden usarse como medida de presión, no podemos descartar que ocurra un accidente de ese tipo.

Por otro lado, Israel continúa en su propia batalla y está atacando el sur del Líbano luchando contra Hezbollah.

El conflicto podría alargarse mucho más

Después de los anuncios de Trump de que la paz estaba cerca, lo que parece es que ninguno de los dos bandos está dispuesto a dar un paso en falso. Trump no quiere precipitarse en un acuerdo que le deje mal. La cuestión es que si ahora Estados Unidos se da por vencido, supondría una señal de debilidad de Trump y su palabra de nuevo se vería dañada. Mientras, Irán no quiere renunciar a su capacidad nuclear. Sin ir más lejos, Irán ve en Israel un eterno enemigo, lo que le hace estar en constante alerta y un arma de disuasión es cualquier armamento nuclear.

Por todo ello, de momento parece que seguiremos teniendo guerra en Oriente Medio para rato.