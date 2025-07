📈¿En qué situación está el sector defensa?

Despu√©s de los fuertes repuntes del sector defensa en bolsa, los inversores se preguntan si el recorrido alcista ya ha llegado a su fin o si por el contrario sigue el optimismo. Entre tanto, podemos fijarnos en el comportamiento del ETF llamado Defense (DFEN.DE), que recoge la evoluci√≥n de las principales empresas del sector.¬† ¬† ¬ŅQu√© queda ahora para el sector defensa? El sector de la defensa est√° siendo la industria estrella del a√Īo. Las revalorizaciones de estas compa√Ī√≠as en los √ļltimos meses est√°n siendo extraordinarias, impulsadas por¬† el incremento en el gasto de los pa√≠ses de la OTAN. La dificultad de encontrar una soluci√≥n pac√≠fica a la guerra en Ucrania, la tensi√≥n en Oriente Medio, el enfrentamiento entre India y Pakist√°n, y el objetivo de Europa de limitar su dependencia militar de EEUU, son la base para los pr√≥ximos movimientos alcistas en estas entidades. Durante los pr√≥ximos a√Īos la subida en el gasto mundial en el sector generar√° contratos millonarios, lo cual tambi√©n deber√° verse reflejado en el sector de la ciberseguridad, que cada vez ir√° ganando m√°s terreno en los posibles conflictos.¬† Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil ¬† El ETF de Defense (DFEN.DE) ha subido un 37% en este 2025.¬† Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB ¬† ¬ŅC√≥mo comprar el Defense? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,¬†nuestros usuarios pueden encontrar participaciones de Defense para invertir en el ETF.¬†Al igual que ocurre con el resto de¬†ETFs¬†o¬†acciones¬†de nuestra cartera,¬†los primeros 100.000 euros de negociaci√≥n mensual no tienen comisi√≥n de compra ni de venta.¬†Adem√°s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav√©s de nuestros¬†planes de inversi√≥n, una funcionalidad que permite combinar distintos t√≠tulos, programando las aportaciones de manera peri√≥dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m√©todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi√≥n a partir de tan s√≥lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. ¬† ¬† ¬†

