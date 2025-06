Las acciones de Nike se desploman un 60% desde sus máximos anuales Las acciones de Nike (NKE.US) acumulan una caída del 30% en lo que llevamos de 2024 y de casi el 60% desde sus máximos alcanzados en noviembre de 2021. Todo ello, debido a una ralentización muy importante de sus ventas y una falta de innovación que no veíamos en Nike desde hace tiempo, lo que ha provocado una gran desconfianza en el mercado. ¿Es el fin del reinado de Nike? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para conocer todos los detalles del análisis, te animamos a que descargues la tesis pinchando aquí



¿Cuál es la situación del sector de la moda deportiva y cómo afecta a Nike? Las perspectivas para el sector de la moda deportiva son buenas, gracias al cambio de la sociedad en general hacia un estilo de vida más saludable donde el deporte es uno de los principales pilares. Además, dentro de este sector tenemos que destacar la industria de calzado deportivo, que es la más grande y de la cual se espera un crecimiento del 6% anualizado para los próximos años, al igual que en la de ropa deportiva en general. Fuente: Elaboración propia. Estimación a partir de diversas fuentes Aquí es donde existe la gran rivalidad entre Nike y Adidas. La alemana se centra en el diseño y venta de ropa deportiva y zapatillas, representando esta última el 56,7% de sus ingresos. La diferencia es que Adidas tiene su mercado principal en EMEA, con el 39% de sus ingresos, mientras que para Nike Estados Unidos es su mercado core. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de sus informes y Bloomberg También encontramos otras empresas con una amplia gama de marcas, como VF Company, que tiene marcas como Vans o The North Face. Sin embargo, el sector en general está experimentando una ralentización importante de sus crecimientos en ventas debido a la debilidad de Estados Unidos y Europa en el consumo de este tipo de productos. Por otro lado, China también está comportándose mal, como ya hemos visto en las empresas de lujo. Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de sus informes y Bloomberg Es por ello por lo que el comportamiento en bolsa del sector ha sido muy malo en los últimos años y las principales empresas han tenido un desempeño mediocre si lo comparamos con el S&P 500. En concreto, la rentabilidad anualizada desde 2018 ha sido del 13,6% para el índice, mientras que las acciones de Nike y Adidas tan solo han subido un 4,6% y 2,4% respectivamente. Las claves de Nike Si nos centramos en Nike, es importante señalar que la compañía se centra en el diseño, distribución y venta de ropa deportiva, pero externaliza la producción de esta. Su negocio lo podemos dividir en 4 segmentos, los cuales son: Zapatillas

Ropa

Equipamiento

Converse La empresa no solo se centra en el deporte en sí, sino que muchos de sus productos son de uso diario y se les podría catalogar como moda urbana. Su principal línea de negocio son las zapatillas, con más del 65% de las ventas, y la menos importante es la de Converse, la marca de zapatillas y ropa que tan solo representa un 4% de los ingresos. También cuenta con la marca Jordan, que sí que representa el 14% de los ingresos pero se incluyen en las otras áreas. Además, como ya hemos comentado, Norteamérica sigue siendo la región core para Nike, aunque ha bajado ligeramente en importancia y pensamos que China adquirirá mayor relevancia en el futuro. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los informes de la compañía Problemas para Nike: el crecimiento se ralentiza La compañía ha experimentado una ralentización de las ventas importante después del rebote de la apertura del comercio global tras el 2020. Esto se debe a varios motivos, algunos que dependen directamente de Nike y otros que son externos. Podemos resumirlos en: Nike se centra desde 2018 en su canal de venta directa (Nike Direct) ya que el crecimiento venía siendo mayor que el de ventas a través de minoristas y la rentabilidad y control era mayor. Sin embargo, todo apunta a un peor trato a los minoristas (Foot Locker o JD Sport, por ejemplo) que ha llevado al descontento de algunos de ellos Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los informes de la compañía Falta de innovación reconocida por la propia directiva, que no se ha adaptado bien al consumidor y que no ha lanzado nuevas líneas que pudieran potenciar las ventas futuras. Esto es algo arrastrado y no únicamente de 2024

Ralentización de sus principales mercados. En el caso de China, es algo que las empresas de lujo también estaban reflejando y el consumo no está del todo recuperado. Por otro lado, Norteamérica ha frenado el consumo de este tipo de productos y a nivel regional las ventas han caído. Esto también puede verse en las compañías que solo operan en esa zona o minoristas como Foot Locker Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Bloomberg. Los datos hacen referencia a nivel país, no a Nike en concreto Nike se pone manos a la obra La empresa de Oregón ya está manos a la obra y está aplicando una serie de soluciones para corregir esos fallos. En primer lugar, Nike seguirá apostando por el canal directo, pero sin renunciar al minorista. Para ello está trabajando de forma más estrecha con los minoristas y le está adelantando el calendario de lanzamientos de los próximos 3 años. Además, la falta de innovación ha sido el principal problema, al menos, desde nuestro punto de vista. Para eso, la empresa está inmersa en un cambio de mix de productos. Esto significa que se harán lanzamientos de productos de manera más constante, a través de una inversión de 1.000 millones de dólares en actividades orientadas al consumidor. Como ejemplo, señala el aumento de recursos para el área de diseño. En nuestra opinión, la marca Nike sigue teniendo un gran valor y permitirá a la empresa seguir encajando los nuevos productos entre los consumidores. Esto nos hace pensar que se trata de un problema coyuntural, como otros a los que la empresa ya se ha enfrentado ¿Cuánto valen las acciones de Nike? Ya sabéis que podéis encontrar todo el análisis completo en el enlace que hemos dejado arriba, donde podrás ver en detalle todas las claves que consideramos importantes, pero hagamos un resumen de algunas de ellas para analizar el comportamiento de las acciones de Nike. Si nos vamos a los números, el crecimiento de Nike desde 2017 ha dejado mucho que desear, con un aumento anualizado de los ingresos de tan solo el 5,9% y del beneficio por acción del 5,6%. Sin embargo, pensamos que esto ha sido una mala racha, sobre todo en el último año. Por ello, estimamos que las medidas tomadas por la empresa conseguirán revertir la situación e impulsar las ventas a partir de 2026, con una expansión de los márgenes gracias a una mejora operativa y la paralización de las subidas de las materias primas y los costes laborales en Estados Unidos. Para la valoración de las acciones de Nike, hemos realizado un descuento de flujos de caja libre y una valoración por múltiplos. Los supuestos usados son fácilmente alcanzables por lo que incluso podríamos encontrarnos sorpresas positivas. De hecho, el múltiplo usado es bajo en comparación con la media de la compañía. El precio objetivo teórico de ambos métodos es similar, aunque tenemos que señalar que la rentabilidad potencial no es muy elevada. Si esto supuestos se cumplen en tres años, sí que estaríamos obteniendo una rentabilidad anualizada de entre el 11,1% y el 13,3%. Sin embargo, si se alarga en el tiempo sería una inversión cuya rentabilidad no es muy atractiva, teniendo en cuenta el margen de seguridad. Además, es importante señalar que existe la posibilidad de que no se cumplan, por eso siempre os recomendamos hacer vuestro propio análisis y toméis esto como un ejercicio teórico. En definitiva, somos optimistas con la empresa y una nueva corrección dejaría sus acciones a unos precios muy atractivos para seguirla de cerca.



