¿Es inevitable un mayor gasto militar en Europa? 📈

Las acciones europeas del sector de defensa lideran las subidas de hoy en todo el continente, con la alemana Rheinmetall (RHM.DE) ocupando el primer puesto, con un alza del 9% en el precio de sus acciones, convirtiéndose en la cotizada más fuerte del índice DAX 40. El repunte está impulsado por las expectativas de un aumento de las inversiones en el sector militar en general en toda Europa. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, los líderes europeos acordaron que los presupuestos de defensa más altos para las economías europeas son prácticamente inevitables. Las acciones de Rheinmetall suben hasta alcanzar un nuevo máximo histórico, cerca de los 900 euros por acción, frente a los menos de 100 euros que cotizaban antes de la guerra de Ucrania. La empresa es una de las pocas en Europa capaz de producir munición de artillería a gran escala, incluidos proyectiles de 155 mm. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cumbre sobre la defensa de Europa Además de Rheinmetall, las acciones de la firma alemana de electrónica de defensa Hensoldt se han disparado casi un 14%, mientras que Thyssenkrupp, un productor de acero y proveedor clave de la marina alemana, ha subido un 18%. El aumento de las acciones de defensa está vinculado a las expectativas de presupuestos de defensa significativamente más altos en las economías europeas después de que Estados Unidos transfiriera parte de la responsabilidad de mantener la paz en Ucrania a Europa. Los inversores anticipan que el gasto en defensa aumentará en casi todas las economías de la UE para cumplir con las nuevas directrices de la OTAN. Para tratar estas cuestiones, hoy está prevista una cumbre de líderes europeos en París en la que participarán, entre otros, los siguientes: El presidente francés, Emmanuel Macron.

El canciller alemán, Olaf Scholz

El primer ministro polaco, Donald Tusk. Tendencia hacia un mayor gasto militar Todas las señales apuntan al mismo escenario: inversiones en defensa estructuralmente más altas en toda Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto que las inversiones en defensa queden exentas de los límites de deuda de la UE.

Mientras tanto, Estados Unidos insta ahora a los miembros de la OTAN a destinar el 5% de sus presupuestos a la defensa, frente al objetivo anterior del 2% acordado en 2006. El gasto en defensa europeo alcanzaría los 326.000 millones de euros en 2025 si los países miembros llegan el 2% del PIB de inversión. Sin embargo, Italia, España y los Países Bajos se han quedado atrás en el cumplimiento de estos compromisos. Si el objetivo del 5% se hace realidad, llegarían inversiones récord en el sector. Â

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.