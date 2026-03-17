España liberará hasta 11,5 millones de barriles de petróleo para combatir las subidas de precios. ¿De dónde salen?

España ya ha anunciado cuántos barriles de petróleo liberará para hacer frente a las subidas de los precios del petróleo tras el conflicto en Oriente Medio. Aunque se sabía que nuestro país tenía que liberar reservas, no se sabía cuánto. ¿Qué más podemos esperar?





España libera reservas de petróleo

El consejo de ministros ha aprobado hoy la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo por parte de nuestro país. Esto representa algo menos del 3% de los 400 millones de barriles que liberarán los países que forman parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

La liberación equivale a unos 12,3 días de consumo nacional según indica el gobierno, aunque otros datos cifran nuestro consumo algo por encima del millón de barriles. En cualquier caso, se llevará a cabo por fases. La primera pondrá en el mercado unos 4 días de consumo nacional, pero durará 15 días. Es decir, según las cifras del propio ministerio, estaríamos hablando que la primera fase liberará más de 3,5 millones de barriles de petróleo. Las reservas de nuestro país están divididas en CORES (organismo dependiente del ministerio) y de las empresas de la industria, que serán las que liberarán la primera tanda por tener mayor agilidad para ponerlas en el mercado.

Más allá de esta liberación, la AIE ya expuso que si era necesario para controlar las subidas del precio del petróleo, se podrían liberar más reservas.



